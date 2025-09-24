Громадный дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ – Forbes

Керченский мост и морские платформы в Черном море имеют стратегическое и символическое значение для России.

Характеристики Toloka-1000

Украина зарекомендовала себя как лидер в применении боевых дронов

Крымский мост под угрозой

Украина представила на выставке во Львове новую гигантскую робототехническую подводную лодку Toloka-1000 (TLK-100). По заявлениям производителей, она имеет полезную нагрузку до пяти тонн и предназначена для минирования и поражения крупных стационарных целей.

Как пишет Forbes, такое оружие теоретически может представлять серьезную угрозу инфраструктурным объектам России, в частности Керченскому мосту и морским платформам в Черном море.

Украина уже зарекомендовала себя как лидер в применении боевых беспилотников - от малых FPV-дронов до больших "бомбардировщиков" - которые нанесли значительные потери российским силам. Следующим шагом стало выход в подводную сферу: модель TLK-1000 дополняет линейку, в которой также есть TLK-150 и TLK-400, от компактных "умных торпед" до больших автономных аппаратов.

По имеющимся характеристикам:

TLK-150 - "умная торпеда" с электрическим приводом и боеголовкой до ~15-50 кг, дальностью до 60 миль;

TLK-400 - подводный дрон длиной около 40 футов, автономность до 2 месяцев, дальность около 800 миль, грузоподъемность до 1000 фунтов;

TLK-1000 - флагман линейки с полезной нагрузкой до 5 тонн, способный действовать на значительных глубинах и расстояниях.

Производители подчеркивают использование искусственного интеллекта для навигации и автономного принятия решений, хотя детали тестов и ограничений этих систем публично не раскрываются.

Крымский мост под угрозой

Керченский мост и морские платформы в Черном море имеют стратегическое и символическое значение для России. Предыдущие атаки Украины на мост - от грузовика-камикадзе в октябре 2022 года до взрывов и ударов беспилотных лодок в 2023-2024 годах - показали, что инфраструктуру можно поражать, хотя полного разрушения опор пока не произошло. Наличие подводных аппаратов с большими зарядами усложняет противоминную борьбу и повышает риски для судоходства и защищенных баз.

Морские мины и подводные взрывы экономно и эффективно затрудняют доступ к портам, требуют значительных усилий на разминирование и могут задерживать операции даже без массовых разрушений. Мощные "Толоки" теоретически могут создавать коридоры для дальнейших атак, включая запуск FPV-эскадрилий или нанесение ударов по береговой инфраструктуре.

Подводные роботизированные системы в мире

Разработкой крупных автономных подводных систем занимаются и другие страны: США, Великобритания, Австралия, Китай, Франция, Израиль и другие. Однако украинский подход отличается акцентом на более дешевых, массовых и одноразовых решениях, которые могут сделать такие системы доступными для широкого применения в условиях ограниченных ресурсов.

Издание отмечает, что появление "Толоки" поднимает подводную войну на новый уровень: от вспомогательной разведки и борьбы с минами до потенциально наступательных операций против ключевой инфраструктуры. Это заставляет стороны усиливать как надводные, так и подводные системы обороны - и делает Черное море еще более опасным театром боевых действий.

Использование "Толоки":

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров — это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке.

Как сообщал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

Defence Express прогнозирует, что уничтожение самолетов-амфибий Бе-12 может свидетельствовать о подготовке Украины к операциям по применению нового подводного дрона "Толока".

