Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

- Россию массированно атаковали дроны
- В Курской области, предварительно, атакована подстанция
- В Башкортостане под удар попал один из ключевых объектов нефтепереработки
В ночь на 24 сентября во многих регионах страны-агрессора России гремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников, а власти традиционно утверждали, что российская ПВО все сбила.
Однако под утро выяснилось, что поражения и разрушения таки есть. Об этом сообщили российские паблики.
Курская область
Около полуночи под атакой беспилотников оказался город Льгов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн признал, что есть повреждения инфраструктуры и объектов энергетики, а большинство потребителей города и Льговского района остались без электроснабжения.
Местные же заявили, что, вероятно, горела подстанция. Кроме того они утверждают, что взрывы гремели и в Рыльске, где также в некоторых районах пропал свет.
Белгородская область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали Белгород, а именно коммерческое предприятие. Местные паблики утверждают, что речь идет о заводе "Фрез". Кроме этого известно о 6 пострадавших в городе.
Ростовская область
Этой ночью беспилотники атаковали и Таганрог. Мэр Светлана Камбулова заявила, что над городом сбили дроны, а повреждения получили лишь несколько жилых домов в результате падения обломков. Также ранения получили два человека.
Волгоградская область
Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 24 сентября ПВО РФ якобы отразило атаку дронов на топливно-энергетические объекты области. В результате падения дронов в одном из районов нарушено электроснабжение, на линии электропередач работают ремонтные бригады.
В то же время в Сети поговаривают, что в области горит нефтеперекачивающая станция "Зензеватка".
Башкортостан
Самой масштабной была атака дронов на Салават, что в Башкортостане. Глава республики сообщил, что под удар попал "Газпром нефтехим Салават" - один из ключевых центров переработки нефти, производства химии и удобрений в РФ.
"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - написал Радий Хабиров.
Отметим, что этот объект уже атаковали дроны 18 сентября.
Смотрите видео последствий атаки на Салават:
Как отработала российская ПВО
Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО якобы сбили 70 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, территорией аннексированного Крыма и над акваторией Черного моря.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что недавно украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций на территории страны-агрессора России. Операцию реализовали бойцы СБУ совместно с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Ранее также украинские беспилотники ударили по мосту в Белгородской области. Эту переправу россияне использовали для транспортировки техники и военных на фронт.
Накануне также стало известно, что в Краснодарском крае РФ были взорваны пусковые установки "Искандер". Выяснилось, что их россияне использовали для ударов по Украине.
