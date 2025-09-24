Дерзкая операция в РФ: дроны атаковали важные объекты, среди которых жирная цель

Более полусотни беспилотников атаковали Россию.

Что известно о последствиях атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: t.me/vvgladkov, скриншот

Главное:

Россию массированно атаковали дроны

В Курской области, предварительно, атакована подстанция

В Башкортостане под удар попал один из ключевых объектов нефтепереработки

В ночь на 24 сентября во многих регионах страны-агрессора России гремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников, а власти традиционно утверждали, что российская ПВО все сбила.

Однако под утро выяснилось, что поражения и разрушения таки есть. Об этом сообщили российские паблики.

Курская область

Около полуночи под атакой беспилотников оказался город Льгов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн признал, что есть повреждения инфраструктуры и объектов энергетики, а большинство потребителей города и Льговского района остались без электроснабжения.

Местные же заявили, что, вероятно, горела подстанция. Кроме того они утверждают, что взрывы гремели и в Рыльске, где также в некоторых районах пропал свет.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали Белгород, а именно коммерческое предприятие. Местные паблики утверждают, что речь идет о заводе "Фрез". Кроме этого известно о 6 пострадавших в городе.

Ростовская область

Этой ночью беспилотники атаковали и Таганрог. Мэр Светлана Камбулова заявила, что над городом сбили дроны, а повреждения получили лишь несколько жилых домов в результате падения обломков. Также ранения получили два человека.

Волгоградская область

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 24 сентября ПВО РФ якобы отразило атаку дронов на топливно-энергетические объекты области. В результате падения дронов в одном из районов нарушено электроснабжение, на линии электропередач работают ремонтные бригады.

В то же время в Сети поговаривают, что в области горит нефтеперекачивающая станция "Зензеватка".

Башкортостан

Самой масштабной была атака дронов на Салават, что в Башкортостане. Глава республики сообщил, что под удар попал "Газпром нефтехим Салават" - один из ключевых центров переработки нефти, производства химии и удобрений в РФ.

"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - написал Радий Хабиров.

Отметим, что этот объект уже атаковали дроны 18 сентября.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео последствий атаки на Салават:

Как отработала российская ПВО

Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО якобы сбили 70 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, территорией аннексированного Крыма и над акваторией Черного моря.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций на территории страны-агрессора России. Операцию реализовали бойцы СБУ совместно с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Ранее также украинские беспилотники ударили по мосту в Белгородской области. Эту переправу россияне использовали для транспортировки техники и военных на фронт.

Накануне также стало известно, что в Краснодарском крае РФ были взорваны пусковые установки "Искандер". Выяснилось, что их россияне использовали для ударов по Украине.

