Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиян

Что известно:
- В Белгородской области уничтожен мост россиян
- Был уничтожен мост, по которому оккупанты транспортировали технику
Украинские военные взорвали российский мост, который был важным логистическим объектом для россиян. Об этом сообщило Главное управление разведки и поделилось перехватом разговора оккупантов.
Украинские беспилотники ударили по мосту в Белгородской области. Эту переправу россияне использовали для транспортировки техники и военных на фронт. Речь идет о мосте вблизи поселка Старосельцево.
Теперь россияне переживают, что украинские военные взорвут все мосты, которые используют оккупанты.
Смотрите видео с перехваченным разговором оккупантов:
Эффект от ударов Украины по НПЗ РФ - мнение эксперта
Как писал Главред, аналитики американского Института изучения войны сообщали, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора привели к нехватке горючего и подорожанию бензина в России.
Такой топливный дефицит повысит расходы бизнеса и населения и ускорит инфляцию в РФ.
Удары вглубь России - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов. Было зафиксировано попадание в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Также в Ростовской области пропал свет, а в аэропортах объявляли план "Ковер".
Напомним, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные наносят удары по нефтяным объектам России: заводам, терминалам и нефтебазам. Эти атаки значительно ослабляют нефтяную отрасль РФ, которая является чрезвычайно важной для обеспечения ее оккупационных сил.
Читайте также:
- Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города
- Война за "красивый" финал: военный объяснил, что на самом деле планирует Путин на Донбассе
- Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред