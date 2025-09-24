Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиян

Мост в Белгородской области россияне использовали для транспортировки техники на фронт.

ВСУ уничтожили мост РФ в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, росСМИ

Что известно:

В Белгородской области уничтожен мост россиян

Был уничтожен мост, по которому оккупанты транспортировали технику

Украинские военные взорвали российский мост, который был важным логистическим объектом для россиян. Об этом сообщило Главное управление разведки и поделилось перехватом разговора оккупантов.

Украинские беспилотники ударили по мосту в Белгородской области. Эту переправу россияне использовали для транспортировки техники и военных на фронт. Речь идет о мосте вблизи поселка Старосельцево.

Теперь россияне переживают, что украинские военные взорвут все мосты, которые используют оккупанты.

Смотрите видео с перехваченным разговором оккупантов:

Украинские военные взорвали мост в РФ / фото: скриншот

Эффект от ударов Украины по НПЗ РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, аналитики американского Института изучения войны сообщали, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора привели к нехватке горючего и подорожанию бензина в России.

Такой топливный дефицит повысит расходы бизнеса и населения и ускорит инфляцию в РФ.

Удары вглубь России - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов. Было зафиксировано попадание в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Также в Ростовской области пропал свет, а в аэропортах объявляли план "Ковер".

Напомним, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные наносят удары по нефтяным объектам России: заводам, терминалам и нефтебазам. Эти атаки значительно ослабляют нефтяную отрасль РФ, которая является чрезвычайно важной для обеспечения ее оккупационных сил.

