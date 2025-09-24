Укр
Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиян

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2025, 00:17
Мост в Белгородской области россияне использовали для транспортировки техники на фронт.
ВСУ уничтожили мост РФ в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, росСМИ

Что известно:

  • В Белгородской области уничтожен мост россиян
  • Был уничтожен мост, по которому оккупанты транспортировали технику

Украинские военные взорвали российский мост, который был важным логистическим объектом для россиян. Об этом сообщило Главное управление разведки и поделилось перехватом разговора оккупантов.

Украинские беспилотники ударили по мосту в Белгородской области. Эту переправу россияне использовали для транспортировки техники и военных на фронт. Речь идет о мосте вблизи поселка Старосельцево.

Теперь россияне переживают, что украинские военные взорвут все мосты, которые используют оккупанты.

Смотрите видео с перехваченным разговором оккупантов:

Украинские военные взорвали мост в РФ / фото: скриншот

Эффект от ударов Украины по НПЗ РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, аналитики американского Института изучения войны сообщали, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора привели к нехватке горючего и подорожанию бензина в России.

Такой топливный дефицит повысит расходы бизнеса и населения и ускорит инфляцию в РФ.

Удары вглубь России - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов. Было зафиксировано попадание в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Также в Ростовской области пропал свет, а в аэропортах объявляли план "Ковер".

Напомним, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные наносят удары по нефтяным объектам России: заводам, терминалам и нефтебазам. Эти атаки значительно ослабляют нефтяную отрасль РФ, которая является чрезвычайно важной для обеспечения ее оккупационных сил.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

