Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов

Российские войска предпринимают попытки проникнуть в Покровск, маскируясь под гражданских или украинских военных

Говорить о серьезном успехе Сил обороны Украины на Добропольском направлении можно будет только после того, как врага удастся оттеснить с окраин Родинского. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, сообщает УНИАН.

Положение врага

Он отметил, что еще в прошлом месяце враг на этом направлении сильно растянулся, и сейчас оккупанты "пожинают плоды этой ошибки". В то же время значительная часть российских войск закрепилась в окрестностях Родинского Донецкой области.

"И это создает угрозу в том числе и для города Покровск. Поэтому говорить об успехе Сил обороны можно только тогда, когда врага удастся оттуда "выжать", иначе сохраняется угроза для Покровского направления", - подчеркнул Трегубов.

Попытки врага проникнуть в город

По его словам, оккупанты делают постоянные попытки проникнуть в город, используя инфраструктурные объекты и особенности местности. Иногда они даже переодеваются в гражданскую одежду или форму ВСУ, чтобы закрепиться в городе и "выжимать" украинские подразделения.

"Хотят просочиться в город, закрепиться и "выжимать" оттуда украинских военных. А наши пытаются их уничтожить на подходах к городу, потому что иначе это делать сложнее", - добавил Трегубов.

Бои на востоке: заявление главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские войска эффективно реагируют на усиление наступления противника в районе Доброполья. По его словам, переброшенные российские морпехи не смогли достичь стратегического успеха, а украинские подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии демонстрируют способность достойно сдерживать врага и восстанавливать контроль над утраченными участками Донецкой области.

Сырский подчеркнул, что благодаря скоординированным действиям и адаптивным тактическим решениям украинские силы находят действенные способы нейтрализации вражеских попыток прорыва, сохраняя инициативу на фронте и укрепляя оборонительные позиции.

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Добропольском направлении и имеют постепенное продвижение. Как сообщил Александр Сырский, за минувшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км² и проведена зачистка и уничтожение противника на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области.

Кроме того, полный захват Донецкой области остается ключевой целью России. Сейчас на востоке Украины продолжаются мощные бои, а российские войска могут оказаться в "котле". Такую оценку на "Фабрике новостей" дал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Напомним, что на Покровском направлении командование армии России применяет все возможные средства, чтобы захватить Покровск и окружающие села. В то же время сами российские военные откровенно недовольны такой тактикой, сообщили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

