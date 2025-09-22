Продвинулись до 2,5 километра: Сирский сообщил о важном успехе Сил обороны

Боевые действия на определенном направлении фронта продолжаются.

Сырский доложил о ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 ОМБр

Что сообщил Сырский:

Силы обороны продвигаются вперед возле Доброполья

Враг несет большие потери в живой силе и технике

Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Добропольском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об очередном промежуточном результате украинских военных.

В Telegram он заявил, что украинские воины продвигаются вперед и только за минувшие сутки восстановили контроль над 1,3 километром квадратным территории Украины.

Доброполье / Инфографика: Главред

Насколько продвинулись Силы обороны

Сырский отметил, что украинскими военными был проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 километра квадратных Покровского района Донецкой области.

"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Какие потери понес противник

В ходе боевых действий в районе Доброполья было уничтожено 43 оккупанта, а общие потери противника составляют 65 человек. Пострадала и техника страны-агрессора России: уничтожено 11 единиц военной техники.

Какой успех получили ВСУ с начала операции

Главнокомандующий отметил, что с начала операции до полуночи 22 сентября было освобождено 164,5 километра квадратных территорий Украины, а еще 180,8 - зачищено от вражеских ДРГ.

"Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника - девять. Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные - 1492. Продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи", - добавил он.

Среди техники и вооружения у противника существенно уменьшилось танков, ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, автотехники, мотоциклов, квадроциклов и спецтехники. Всего Силы обороны уничтожили 856 единиц.

Как может развиваться ситуация на Добропольском направлении - мнение эксперта

Главред писал, что по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, на Добропольском направлении происходит крупнейшая в настоящее время контратакующая операция. Силы обороны готовят для оккупантов три потенциальных "котла", где их силы могут оказаться в окружении.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска атакуют Купянск Харьковской области с нескольких направлений, вражеские солдаты пытаются попасть в город.

Ранее сообщалось, что командование страны-агрессора России на Покровском направлении использует все средства и методы для достижения цели - оккупации города Покровск и прилегающих населенных пунктов. Однако самим россиянам, которые выполняют задачи на этом направлении, категорически не нравится такая стратегия ведения боевых действий.

Накануне украинские военные обнародовали видео из населенного пункта Алексеевка, что в Сумской области. На кадрах видно, что в нескольких точках села развернули украинские флаги.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

