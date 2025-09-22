Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

Анна Косик
22 сентября 2025, 11:29
1132
Россияне, которых бросили в штурм, призывают сограждан отказаться от подписания контракта в армию РФ.
оккупант, покровское направление
Оккупанты рассказал правду о том, что происходит на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

  • Россиян на Покровском направлении используют как "пушечное мясо"
  • Командование РФ не организовывает эвакуацию раненых
  • Оккупант, который чудом выжил после штурма, призвал россиян не подписывать контракт

Командование страны-агрессора России на Покровском направлении использует все средства и методы для достижения цели - оккупации города Покровск и прилегающих населенных пунктов.

Однако самим россиянам, которые выполняют задачи на этом направлении, категорически не нравится такая стратегия ведения боевых действий. Об этом сообщили в десантно-штурмовых войсках ВС Украины.

видео дня

Что рассказывают сами россияне о штурмовых действиях в районе Покровска

В Telegram ДШВ опубликовали видео одного из военнослужащих РФ из Иркутска. Он рассказал о том, что командование оставило без помощи его группу на Покровском направлении, после того как "бросило на мясо".

"Им обещают большие деньги на контракте и человеческое отношение, зато деньги не выплачивают, а сразу отправляют в бой. Без техники, без помощи, без поддержки, в "мясной штурм", - говорится в сообщении.

Сам оккупант, который представился Алексеем Мирновым, рассказал, что после штурма он единственный из более чем 20 человек выжил и попросил об эвакуации, однако никто ему не ответил. Россиянин остался без связи и помощи. Он отчаялся в собственном спасении, а виновным в этом считает командование РФ, которому безразлично на рядовых солдат.

"Ребята, не идите сюда, в Украину, воевать. Не наша это война. Подумайте о своих семьях, о детях своих, как вы их любите", - добавил оккупант.

Что известно о засаде ВСУ на Покровском направлении

Главред писал, что спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский сообщил об организации украинскими военными засады для российских оккупантов на Покровском направлении.

Там, по его словам, враг имел возможность отступить раньше, однако, из-за приказа оставаться на позициях, оккупанты оказались в худшем положении.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее СМИ писали, что бои за Покровск Донецкой области продолжаются уже более года. Оборона города может подойти к концу, поскольку армия РФ подавляет сопротивление ВСУ. Российские оккупанты уже контролируют все пути снабжения и создали "зону уничтожения" с помощью БПЛА.

Накануне стало известно, что Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где идут одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.

Напомним, после этого Главред писал, что Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные проводят одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска и Доброполья.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска Покровск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

11:43Мир
Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:26Война
Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФ

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФ

10:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

Китайский гороскоп на сегодня 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

Последние новости

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФ

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

10:24

"Гордые": Оля Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь

Реклама
10:21

Гнить не будет: чем обработать картофель для храненияВидео

10:21

"Я скучал по тебе": Трамп впервые после конфликта "засветился" вместе с Маском

10:19

Знал, что неизбежно: у Агутина случилась трагедия в семье

10:16

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФФото

10:12

Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025Видео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

09:54

Враг может сбежать из части Сумщины, чтобы не попасть в окружение – 225 ОШП

09:46

Безвкусная ванная: 5 вещей, которые недопустимы в стильном пространстве

09:35

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

09:34

Линия фронта в Украине стала цивилизационной границей с Китаеммнение

09:14

"Опозорился и страну подвел": путиниста Шамана назвали предателем РФ

Реклама
09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 сентября (обновляется)

08:56

Впервые в истории - ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"Видео

08:48

"Панцирь" ударил по своим: в Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Джинсы и белая футболка: как быстро сделать образ стильным

08:27

Как знаки зодиака проявляют симпатию: 5 признаков того, что в вас кто-то влюблен

08:19

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

08:10

У Гайтаны в семье случилась трагедия

07:30

Киевщина была под ударом БПЛА: пожары в четырех районах, есть раненыйФото

07:12

В Сумах прогремели три взрыва, РФ ударила "шахедами": что известно о последствияхВидео

07:10

Кто настоящий владелец кота: только самые внимательные дадут ответ за 18 секунд

06:53

Чего ждать от ИИ через 30 лет: ученый дал неутешительный прогноз

06:36

РФ сбросила на Запорожье не менее пяти авиабомб: вспыхнули пожары, есть жертвыФото

06:23

Признание Палестины: Китай готовится возглавить новый фронт против СШАмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 10 секунд найти сердечко

05:01

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

04:30

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

04:07

Все решится быстрее, чем кажется: раскрыты детали о сценариях окончания войныВидео

03:30

Тайна земного ядра раскрыта: внутри обнаружен неизвестный компонент

01:57

Ударные действия на востоке: какие направления стали критическими для врага

Реклама
00:39

Зеленский встретится с Трампом: президент раскрыл важные деталиВидео

00:23

"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

21 сентября, воскресенье
23:08

Залеты РФ в НАТО: эксперт объяснил, к чему на самом деле готовится Кремль

22:52

Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявленияВидео

22:47

Максимальное удовольствие: что делает счастливым каждый знак зодиака

22:30

Все встало на паузу, кроме войнымнение

22:13

МИГи в Эстонии: как это будет влиять на нашу войну?мнение

22:12

Угроза стремительного подорожания евро: неожиданный прогноз по валютному курсу

22:06

Выдерживают любую зиму: топ-5 подержанных авто с "броней" против коррозии

21:27

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилищаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять