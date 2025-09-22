Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

Россияне, которых бросили в штурм, призывают сограждан отказаться от подписания контракта в армию РФ.

Оккупанты рассказал правду о том, что происходит на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

Россиян на Покровском направлении используют как "пушечное мясо"

Командование РФ не организовывает эвакуацию раненых

Оккупант, который чудом выжил после штурма, призвал россиян не подписывать контракт

Командование страны-агрессора России на Покровском направлении использует все средства и методы для достижения цели - оккупации города Покровск и прилегающих населенных пунктов.

Однако самим россиянам, которые выполняют задачи на этом направлении, категорически не нравится такая стратегия ведения боевых действий. Об этом сообщили в десантно-штурмовых войсках ВС Украины.

Что рассказывают сами россияне о штурмовых действиях в районе Покровска

В Telegram ДШВ опубликовали видео одного из военнослужащих РФ из Иркутска. Он рассказал о том, что командование оставило без помощи его группу на Покровском направлении, после того как "бросило на мясо".

"Им обещают большие деньги на контракте и человеческое отношение, зато деньги не выплачивают, а сразу отправляют в бой. Без техники, без помощи, без поддержки, в "мясной штурм", - говорится в сообщении.

Сам оккупант, который представился Алексеем Мирновым, рассказал, что после штурма он единственный из более чем 20 человек выжил и попросил об эвакуации, однако никто ему не ответил. Россиянин остался без связи и помощи. Он отчаялся в собственном спасении, а виновным в этом считает командование РФ, которому безразлично на рядовых солдат.

"Ребята, не идите сюда, в Украину, воевать. Не наша это война. Подумайте о своих семьях, о детях своих, как вы их любите", - добавил оккупант.

Что известно о засаде ВСУ на Покровском направлении

Главред писал, что спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский сообщил об организации украинскими военными засады для российских оккупантов на Покровском направлении.

Там, по его словам, враг имел возможность отступить раньше, однако, из-за приказа оставаться на позициях, оккупанты оказались в худшем положении.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее СМИ писали, что бои за Покровск Донецкой области продолжаются уже более года. Оборона города может подойти к концу, поскольку армия РФ подавляет сопротивление ВСУ. Российские оккупанты уже контролируют все пути снабжения и создали "зону уничтожения" с помощью БПЛА.

Накануне стало известно, что Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где идут одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.

Напомним, после этого Главред писал, что Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные проводят одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска и Доброполья.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

