Ради жизни дочери: беременная жительница Покровска выехала из города на велосипеде

Военные, которые сопровождали женщину, были поражены ее смелостью.

Женщина поняла, что пора выезжать из города ради своей дочери, которая должна была родиться в ближайшие дни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

Женщина на 9 месяце беременности вышла из Покровска

Вражеские дроны чудом не задели беременную

Украинские военные эвакуировали женщину в безопасное место

Беременная жительница Покровска, куда пытается прорваться оккупационная армия страны-агрессора России, смогла выбраться из города на безопасную территорию на велосипеде.

Об этом сообщили воины 25 Сичеславской бригады ДШВ, которые встретили Анну и эвакуировали ее. Военные рассказали, что произошло это 10 сентября. Женщина была на 9 месяце беременности.

Как женщина выбралась из города

Украинка, несмотря на свое состояние, решила преодолевать путь из Покровска на обычном велосипеде. При этом, как отметили военные, она выбрала один из самых опасных маршрутов.

С вещами и документами женщина ехала в сторону украинских военных под непрерывными обстрелами. Дважды вражеский дрон нацеливался на нее, но, к счастью, чудом обходил ее.

Жительница Покровска рассказала военным, что ее приоритетом является рождение дочери, а мечтает женщина о возвращении в родной город.

Как прокомментировали поступок беременной военные

Воины бригады признались, что во время сопровождения женщины все волновались, ведь путь пролегал через голое поле. Военные больше всего хотели, чтобы эвакуация закончилась безопасно и переживали, чтобы женщина не начала рожать прямо сейчас.

Военные, которые сопровождали Анну, признались, что наиболее опасные участки маршрута женщина проходила с большим энтузиазмом, чем они. Кроме этого, беременная всю дорогу поднимала их боевой дух.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео об эвакуации беременной женщины из Покровска:

В каком состоянии женщина

Военный фельдшер заявил, что состояние беременной было удовлетворительным. Она рассказала, что ее предполагаемая дата родов приходится на 20 сентября.

По состоянию на сегодня, 19 сентября, неизвестно, родила ли женщина уже желанную дочь.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.

Накануне стало известно, что армия страны-агрессора России попала в засаду на Покровском направлении, которую устроили ВСУ. Контрнаступление украинских военных продолжается.

Ранее СМИ писали, что бои за город Покровск Донецкой области продолжаются уже более года. Оборона города может подойти к концу, поскольку армия РФ подавляет сопротивление ВСУ.

Об источнике: 25-я отдельная воздушно-десантная бригада 25-я отдельная воздушно-десантная бригада - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Базируется в поселке Заречное Самаровского района Днепропетровской области, пишет Википедия. Эта бригада является уникальным соединением десантных войск Украины - только она способна десантироваться парашютным способом почти в полном составе, вместе с техникой.

