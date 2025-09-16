"Ситуация очень тяжелая": офицер раскрыл главную цель врага на ключевом направлении

Кратко:
- Покровск - одно из самых горячих направлений боев
- Россия концентрирует ресурсы и технику
- Проход в город для ротаций ограничен
Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где идут одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс", добавив, что любой прифронтовой город сталкивается с подобными проблемами.
"Ситуация возле Покровска очень тяжелая и требует серьезных усилий", - отметил он.
Переброска техники и пехоты
По словам Александра "Алекса", оккупанты перебрасывают на это направление значительные ресурсы и пытаются продвинуться в сторону Днепра. Если раньше военные фиксировали единичные перемещения легкой или грузовой техники для ротаций, то сейчас наблюдаются колонны автомобилей и большое количество мотоциклов.
"Они осуществляют подвоз и ротацию к определенным местам. После этого российская пехота движется пешком и проводит штурмы", - сообщил офицер.
Также оккупанты начали активнее использовать малые пехотные группы. Если раньше они состояли из одного-двух военных, сейчас их численность возросла до 5-10 человек.
"К сожалению, погода также позволяет врагу двигаться. Он пытается этим воспользоваться", - добавил "Алекс".
Важность логистики
Логистика остается критически важной для Сил обороны.
"Враг хочет перерезать любые автомобильные пути, где может проехать бронированная, грузовая техника и что-то привезти или забрать. То же касается эвакуации - насколько оперативно можно ее осуществить", - подчеркнул офицер.
Летнее наступление РФ потерпело фиаско - эксперт
Летнее наступление российских оккупантов потерпело полное фиаско, и осенью им вряд ли удастся существенно продвинуться на фронте. Об этом в комментарии отметил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.
По его словам, сейчас противник оказывает преимущественно психологическое давление, заявляя о возможном успехе в зимних наступательных операциях.
"Враг пытался накапливать силы летом, в частности на Запорожском направлении, чтобы подготовиться к осенним наступлениям, - пояснил эксперт, - Однако у армии Путина осталось мало времени: дожди уже не за горами, и погода усложнит любые активные действия".
Майор Гетьман подчеркнул, что такие заявления Кремля носят больше пропагандистский характер и не отражают реальных возможностей российских войск.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три. За минувшие сутки российские войска потеряли 910 человек, а также значительное количество техники, включая танки, артиллерийские системы и беспилотники.
Кроме того, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими в город. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.
В то же время Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение армии РФ на севере Харьковщины. По геолокационным кадрам от 7 сентября, захватчики дошли до Волчанского нефтеэкстракционного завода и захватили часть территорий в западной части города.
Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
