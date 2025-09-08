Укр
Оккупанты рвутся в Харьков: в ISW предупредили об опасной цели врага

Мария Николишин
8 сентября 2025, 09:55
351
Россияне пытаются оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью.
Оккупанты рвутся в Харьков: в ISW предупредили об опасной цели врага
Бои в Волчанске / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ISW

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты продвинулись в Харьковской области
  • Они захватили часть земель в западной части Волчанска
  • Цель РФ - приблизиться к Харькову на расстояние пушечного выстрела

Армия страны-агрессора России недавно продвинулась на севере Харьковской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, согласно геолокационным кадрам за 7 сентября, армия РФ продвинулась к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу. Таким образом, россияне захватили часть земель в западной части города.

видео дня

"6 и 7 сентября российские войска атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и в направлении Синельниково. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в Волчанске", - говорится в сообщении.

Оккупанты рвутся в Харьков: в ISW предупредили об опасной цели врага
Бои в Харьковской области / фото: ISW

Аналитики отметили, что на этом участке фронта россияне пытаются оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью РФ и приблизиться к городу Харьков на расстояние пушечного выстрела.

Оккупанты рвутся в Харьков: в ISW предупредили об опасной цели врага
Волчанск / Инфографика: Главред

Сколько будет наступать РФ на фронте

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что пока у россиян есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать - оккупанты будут наступать.

Он отметил, что перспектив подписания мирного соглашения в ближайшие 2-3 месяца не будет.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, аналитики украинского мониторингового проекта DeepState говорили, что ВСУ освободили село Владимировка в Донецкой области, а также оттеснили врага от трех других сел.

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявлял, что Покровское направление остается одним из самых сложных. Об этом свидетельствует то, что за последнюю неделю украинские военные отбили около 350 вражеских атак.

Также известно, что российские оккупанты перебросили в район Покровска опытные подразделения и скорректировали тактику своих действий. Они пытаются перерезать украинскую логистику и окружить Покровскую агломерацию.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

