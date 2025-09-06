Украина производит 60% оружия для ВСУ - Зеленский назвал новую амбициозную цель

Президент заявил, что Украина наращивает собственное производство оружия и запускает совместные проекты с партнерами.

Украина вышла на новый уровень производства оружия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 37 отдельная бригада морской пехоты

Ключевые тезисы Зеленского:

60% обеспечения ВСУ сейчас составляет украинское оружие

Украина наращивает собственное производство

Главный вызов - создание систем ПВО

Украина существенно изменила структуру обеспечения своих войск во время полномасштабной войны и достигла нового уровня в производстве вооружения. Сейчас почти 60% потребностей Вооруженных сил закрывается за счет украинского оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, Украина не только наращивает собственные производственные мощности, но и создает новые международные проекты. В частности, впервые в истории запущено строительство совместного завода с Данией, который будет располагаться на ее территории. На предприятии будут изготавливать компоненты для украинских ракет и беспилотников - вооружение, которое уже доказало свою эффективность на поле боя.

"За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, - это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", - подчеркнул Зеленский.

Главный вызов - ПВО

В то же время он отметил, что перед страной стоят новые амбициозные задачи. Речь идет прежде всего о производстве современных систем противовоздушной обороны, которое должно осуществляться непосредственно в Украине или в формате совместных предприятий с партнерами.

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире. Спасибо за это каждому, кто развивает украинский оборонный сектор, кто разрабатывает новые образцы украинского оружия, я хочу поблагодарить всех наших людей, которые продвигают технологическое развитие нашего государства", - добавил президент.

Результаты недели

Глава государства подвел итоги насыщенной дипломатической недели. По его словам, поддержка Украины активно расширяется в глобальном масштабе: к сотрудничеству присоединяются страны Европы, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

На сегодня в коалицию партнеров входят уже 35 государств, среди которых 26 предоставили Украине содержательные гарантии безопасности. Они охватывают военную помощь на земле, в небе, на море и в киберпространстве.

Зеленский также отметил, что следующая неделя обещает быть не менее интенсивной. Среди ключевых мероприятий - подготовка к очередной встрече в формате "Рамштайн", а также привлечение новых взносов партнеров в программу PURL, которая дает Украине возможность напрямую покупать американское вооружение.

Куда Украина может нанести дальнобойные удары

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что угроза поражения "ямальского креста" и других критически важных энергетических узлов может стать сильным инструментом давления на Кремль. Сейчас же, по его словам, Украина активно "отрабатывает" нефтепроводы.

Аналитик подчеркнул, что ключевая задача Киева - разрушить экспортные маршруты российской нефти через порты Балтийского моря и Новороссийска, поскольку именно по ним проходит около 60% экспорта РФ.

Как сообщал Главред, Украина разрабатывает уникальные виды вооружения, которых ранее не создавали в мире. Среди них - новая крылатая ракета "Фламинго" с дальностью до 3 000 км и боевой частью в 1000 кг.

По оценкам экспертов, даже если лишь часть технических характеристик этой разработки соответствует действительности, потенциал ракеты позволяет наносить ощутимые удары по любым целям в европейской части России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины уже получили первую партию отечественных дронов-ракет "Ад". Глава государства подчеркнул, что это полностью украинская разработка, которая прошла испытания в реальных боевых условиях и доказала свою эффективность.

