'Я не могу поехать в столицу террориста': Зеленский предложил Путину город для встречи

Что сказал Владимир Зеленский:

Путин может приехать в Киев

Украина ежедневно находится под ракетными обстрелами

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров по окончанию войны в Украине, вместо этого предложил российскому диктатору приехать в Киев. Об этом сообщает ABC News.

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - сказал Владимир Зеленский. видео дня

По мнению украинского президента, на самом деле предложение Путина было направлено на то, чтобы "отложить встречу".

"Знаете, если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет приемлемо для меня или для других", - отметил Зеленский.

Смотрите видео, в котором Зеленский предложил Путину новый город для встречи:

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - оценка эксперта

Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

Переговоры Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве.

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Другие новости:

