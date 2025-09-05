РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

Российский диктатор выдвинул ряд условий Киеву.

https://glavred.info/politics/rf-shantazhiruet-peregovorami-putin-zovet-zelenskogo-v-moskvu-no-ne-hochet-ehat-sam-10695479.html Ссылка скопирована

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной, но усомнился в их смысле / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

Путин снова позвал Зеленского в Москву

Хозяин Кремля отказался сам куда-то ехать на переговоры

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов к мирным переговорам с Украиной, но не видит в них смысла. Хозяин Кремля выдвинул Киеву ряд условий.

"Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам [с Украиной]. Но вот на той пресс-конференции в Пекине, я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской страной практически невозможно по ключевым вопросам", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

видео дня

По его словам, все причина кроется в "юридико-технических трудностях".

"Любые договорённости по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. В условиях военного положения он не проводится. Если будет отменено военное положение, нужно тут же проводить выборы президента. После того, как будет проведен референдум, если он будет проведен, вне зависимости от результатов, нужно заручиться решением Конституционного суда. А Конституционный суд не работает", - заявил хозяин Кремля.

Путин настаивает на переговорах в Москве

Диктатор РФ заявил, что якобы готов ко встречам на высшем уровне, вероятно, имея ввиду встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом сам Путин никуда ехать не собирается.

"Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, я готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю ещё раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва", - заявил хозяин Кремля.

Переговоры Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве.

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - оценка эксперта

Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред