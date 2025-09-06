Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

Кратко:
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Он убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.
Как пишут в ISW, в привычной для себя манере Путин заявил, что ставит под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Кроме этого диктатор заявил, что заключить мирное соглашение с нынешней украинской властью якобы невозможно, фактически исключив возможность серьезных мирных переговоров.
Путин заявил, что "не видит смысла" в переговорах с Украиной, объяснив это тем, что достичь договоренностей с Киевом якобы "невозможно". В то же время он выдвинул новое требование: даже в случае подписания мирного соглашения Украина должна отменить военное положение, провести президентские выборы, а после этого - организовать "всенародный референдум для кодификации договоренностей".
Аналитики ISW напомнили, что Путин и другие представители Кремля неоднократно ставили под сомнение легитимность Владимира Зеленского, сознательно искажая нормы украинской Конституции. По мнению экспертов, такие заявления являются частью стратегии Путина - представить Зеленского и украинское руководство как партнеров, с которыми невозможно вести переговоры или подписать мир.
Как считают в ISW, таким образом Путин в очередной раз продемонстрировал свою незаинтересованность в содержательных переговорах о прекращении войны. А также то, что глава Кремля стремится отложить или продолжить переговоры, а его заявления являются попыткой оправдать отказ России от переговоров вообще. При этом перекладывает вину на Украину за срыв дипломатического процесса.
Переговоры Путина и Зеленского - последние новости
Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине.
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве.
Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.
"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.
Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.
"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.
