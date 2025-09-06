Укр
Читать на украинском
Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

Виталий Кирсанов
6 сентября 2025, 08:25
1107
Новые требования Путина свидетельствуют о его нежелании завершать войну, утверждают в ISW.
Путин ставит под сомнение легитимность Зеленского
Путин ставит под сомнение легитимность Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Кратко:

  • Путин ставит под сомнение легитимность Зеленского
  • Путин заявил, что "не видит смысла" в переговорах с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Он убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Как пишут в ISW, в привычной для себя манере Путин заявил, что ставит под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Кроме этого диктатор заявил, что заключить мирное соглашение с нынешней украинской властью якобы невозможно, фактически исключив возможность серьезных мирных переговоров.

видео дня

Путин заявил, что "не видит смысла" в переговорах с Украиной, объяснив это тем, что достичь договоренностей с Киевом якобы "невозможно". В то же время он выдвинул новое требование: даже в случае подписания мирного соглашения Украина должна отменить военное положение, провести президентские выборы, а после этого - организовать "всенародный референдум для кодификации договоренностей".

Аналитики ISW напомнили, что Путин и другие представители Кремля неоднократно ставили под сомнение легитимность Владимира Зеленского, сознательно искажая нормы украинской Конституции. По мнению экспертов, такие заявления являются частью стратегии Путина - представить Зеленского и украинское руководство как партнеров, с которыми невозможно вести переговоры или подписать мир.

Как считают в ISW, таким образом Путин в очередной раз продемонстрировал свою незаинтересованность в содержательных переговорах о прекращении войны. А также то, что глава Кремля стремится отложить или продолжить переговоры, а его заявления являются попыткой оправдать отказ России от переговоров вообще. При этом перекладывает вину на Украину за срыв дипломатического процесса.

Переговоры Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве.

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

