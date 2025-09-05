Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

Такое предложение Путина свидетельствует лишь об отсутствии у него желания проводить переговоры с Зеленским, убеждены в министерстве.

Будет ли встреча Зеленского и Путина в Москве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это предложение.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал это предложение несерьезным. Он также убежден, что это приглашение свидетельствует лишь о нежелании России встречаться.

"Мы доносим это до наших партнеров, в том числе и до американской стороны. По меньшей мере семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров", - добавил представитель МИД.

Переговоры с РФ - мнение эксперта

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду объяснил, что Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркивал это неоднократно, называя его "нелегитимным президентом". Однако под давлением Трампа Путин даже может симулировать переговорный процесс.

Зеленский не сможет повлиять на Путина, если Трамп будет выступать только посредником и не будет оказывать давления. Такая встреча не принесет результата.

"То есть ситуация изменилась - если американская администрация не сдаст назад и пересмотрит стратегию после шести месяцев неудачных усилий, а Трамп продолжит конструировать встречу втроем, сценарий окажется бесполезным, работая в пользу Путина и создавая серьезные проблемы для Украины", - сказал Морозов.

Переговоры Путина и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины, однако сомневается в ее смысле. Он предлагает Зеленскому встретиться в Москве. Такое заявление кремлевский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве.

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

