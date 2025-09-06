Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

Теперь на бортах азербайджанских самолетов украинские опознавательные знаки.

Украина могла получить МиГ-29 от Азербайджана / Коллаж Главред, фото Википедия, Укроборонпром

Что известно:

До начала войны три азербайджанских МиГ-29 находились на ремонте на Львове

Азербайджан мог передать военные самолеты Украине

В украинском небе были замечены истребители МиГ-29, которые, судя по окраске, ранее принадлежали Военно-воздушным силам Азербайджана.

Однако теперь на их бортах — украинские опознавательные знаки, говорится в материале Defense Express.

Как Миг-29 Азербайджана оказались в Украине

Еще до начала войны три азербайджанских МиГ-29 находились на ремонте на Львовском авиационно-ремонтном заводе. Работы, по-видимому, не успели завершить до начала вторжения, и самолеты остались на территории Украины. Это подтверждается архивными снимками, на которых видно, что национальные знаки Азербайджана на самолетах уже были закрашены.

С началом боевых действий завод стал одной из целей российских ракетных ударов, так как там обслуживались как украинские, так и иностранные самолеты. По имеющимся данным, один из ангаров, где могли находиться эти МиГи, был разрушен. Тем не менее, как минимум один из истребителей, судя по новым фотографиям, удалось либо заранее эвакуировать, либо отремонтировать позже.

Баку мог передать военные самолеты Киеву

С 2022 года эти самолеты нигде не появлялись публично, что может свидетельствовать о том, что они долгое время ожидали возвращения в Азербайджан или находились в процессе ремонта. Недавнее появление одного из них с украинской символикой позволяет предположить, что Азербайджан либо передал эти самолеты официально, либо дал "молчаливое согласие" на их использование Украиной.

На такое решение могло повлиять ухудшение отношений между Баку и Москвой — начиная со случая с российским ПВО, сбившим азербайджанский самолет, и заканчивая серией задержаний граждан Азербайджана в РФ.

Таким образом, можно предположить, что Вооружённые силы Украины получили как минимум один, а возможно — до трёх дополнительных истребителей МиГ-29.

Передача Украине МиГ-29: что говорят в Польше

Временный поверенный Польши в Украине сообщил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29, однако сделать это сможет лишь после того, как получит современные западные самолёты от партнёров для замены.

Он уточнил, что на вооружении польской армии сейчас находится от 10 до 15 МиГ-29, и они продолжают выполнять задачи в рамках системы противовоздушной обороны страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша проигнорировала передачу Украине самолетов МиГ-29, даже после того, как с НАТО была заключена договоренность.

Как сообщал Главред, что польские чиновники неоднократно отмечали якобы готовность отправить в Украину старые истребители.

Напомним, ранее в Варшаве заявили, что Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине. Впрочем, только тогда, когда западные истребили от союзников для собственных нужд.

О источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

