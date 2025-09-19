'Зашли в ловушку': ВСУ готовят 'котел' для оккупантов на Покровском направлении

Известно, что ВСУ наносят удары в районах Никаноровки и Маяка.

Продвижение ВСУ на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное:

Оккупанты попали в ловушку на Покровском направлении

Россияне оказались в худшем положении возле Кучерова Яра

ВСУ пытаются разрезать Добропольский выступ на части

Армия страны-агрессора России попала в засаду на Покровском направлении, которую устроили ВСУ. Контрнаступление украинских военных продолжается. Об этом заявил представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире 24 Канала

По его словам, россияне имели возможность отступить раньше, однако получили приказ оставаться на позициях. В результате они оказались в худшем положении возле Кучерова Яра.

"Россияне действительно зашли в ловушку там, где они пробили вверх с юга Добропольский выступ. Я уже много раз говорил, что наши силы пытаются разрезать Добропольский выступ на части. И им это удается. В верхней части выступления, в районе Кучерова Яра, продолжаются чрезвычайно ожесточенные бои", - подчеркнул он.

Бельский добавил, что россиянам перебрасывают подкрепление, боеприпасы, еду и прочее с помощью дронов. Беспилотники прилетают и сбрасывают грузы в черных пакетах.

Представитель ОСУВ "Днепр" также рассказал, что ВСУ наносят удары в районах Никаноровки и Маяка.

"Недавно 225-й отдельный штурмовой полк освободил Панковку и сейчас пытается перерезать логистику противника. То есть возможно формирование второго, условного "котла". И ниже наши бьют - там тяжелее всего. Это условная линия Разино - Новоторецкое. Тоже пытаются разрезать основу Добропольского выступа. Но не будем пока забегать наперед. Там нашим очень тяжело. Очень им досаждают вражеские беспилотники", - подытожил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Цели РФ на Покровском направлении

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев считает, что Покровское направление важно для россиян даже не по военной, а по политической составляющей.

По его словам, выход к административным границам с Днепропетровской областью будет использован как элемент военно-политического давления на украинское руководство в виде угрозы масштабирования театра боевых действий.

"Именно на Покровском и Константиновском направлениях россияне пытаются создать оперативное окружение Сил обороны Украины. Потому что Покровск и Константиновка - крупные промышленные города", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 10 армейский корпус ВСУ рассказывал, что на Купянском направлении боевая обстановка остается напряженной. Купянск является стратегической целью для российских оккупантов, которые накапливают силы вблизи Радьковки и Голубовки. Поврежден газопровод, а ряд территорий затоплен.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин говорил, что российские войска активизировали наступательные действия на Запорожском направлении, пытаясь захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продвинуться дальше и выйти на подступы к Запорожью.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрий Федоренко заявил, что враг хочет любой ценой прорваться к Купянску. Сначала противник использовал газовую трубу для проникновения в город, однако ВСУ взорвали эту "переправу". Теперь россияне на лодках и плотах через реку Оскол пытаются прорываться.

Об источнике: ОСУВ "Днепр" Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

