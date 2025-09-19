Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

Мария Николишин
19 сентября 2025, 12:56
2938
Известно, что ВСУ наносят удары в районах Никаноровки и Маяка.
'Зашли в ловушку': ВСУ готовят 'котел' для оккупантов на Покровском направлении
Продвижение ВСУ на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное:

  • Оккупанты попали в ловушку на Покровском направлении
  • Россияне оказались в худшем положении возле Кучерова Яра
  • ВСУ пытаются разрезать Добропольский выступ на части

Армия страны-агрессора России попала в засаду на Покровском направлении, которую устроили ВСУ. Контрнаступление украинских военных продолжается. Об этом заявил представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире 24 Канала

По его словам, россияне имели возможность отступить раньше, однако получили приказ оставаться на позициях. В результате они оказались в худшем положении возле Кучерова Яра.

видео дня

"Россияне действительно зашли в ловушку там, где они пробили вверх с юга Добропольский выступ. Я уже много раз говорил, что наши силы пытаются разрезать Добропольский выступ на части. И им это удается. В верхней части выступления, в районе Кучерова Яра, продолжаются чрезвычайно ожесточенные бои", - подчеркнул он.

Бельский добавил, что россиянам перебрасывают подкрепление, боеприпасы, еду и прочее с помощью дронов. Беспилотники прилетают и сбрасывают грузы в черных пакетах.

Представитель ОСУВ "Днепр" также рассказал, что ВСУ наносят удары в районах Никаноровки и Маяка.

"Недавно 225-й отдельный штурмовой полк освободил Панковку и сейчас пытается перерезать логистику противника. То есть возможно формирование второго, условного "котла". И ниже наши бьют - там тяжелее всего. Это условная линия Разино - Новоторецкое. Тоже пытаются разрезать основу Добропольского выступа. Но не будем пока забегать наперед. Там нашим очень тяжело. Очень им досаждают вражеские беспилотники", - подытожил он.

'Зашли в ловушку': ВСУ готовят 'котел' для оккупантов на Покровском направлении
Покровск / Инфографика: Главред

Цели РФ на Покровском направлении

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев считает, что Покровское направление важно для россиян даже не по военной, а по политической составляющей.

По его словам, выход к административным границам с Днепропетровской областью будет использован как элемент военно-политического давления на украинское руководство в виде угрозы масштабирования театра боевых действий.

"Именно на Покровском и Константиновском направлениях россияне пытаются создать оперативное окружение Сил обороны Украины. Потому что Покровск и Константиновка - крупные промышленные города", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 10 армейский корпус ВСУ рассказывал, что на Купянском направлении боевая обстановка остается напряженной. Купянск является стратегической целью для российских оккупантов, которые накапливают силы вблизи Радьковки и Голубовки. Поврежден газопровод, а ряд территорий затоплен.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин говорил, что российские войска активизировали наступательные действия на Запорожском направлении, пытаясь захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продвинуться дальше и выйти на подступы к Запорожью.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрий Федоренко заявил, что враг хочет любой ценой прорваться к Купянску. Сначала противник использовал газовую трубу для проникновения в город, однако ВСУ взорвали эту "переправу". Теперь россияне на лодках и плотах через реку Оскол пытаются прорываться.

Читайте также:

Об источнике: ОСУВ "Днепр"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:56Фронт
Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра Купянска

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра Купянска

12:39Фронт
Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Последние новости

13:33

Sporty & Rich: грань между роскошью и уличной модой новости компании

13:29

Какое животное спрятано на рисунке: только единицы угадают за 5 секунд

13:27

Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

13:13

Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстроВидео

12:58

В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что пообещали в правительстве

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
12:56

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:54

"Неудобные" числа: какие даты рождения "притягивают" критику и зависть

12:42

Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причинуВидео

12:39

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра КупянскаВидео

Реклама
12:29

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:25

Креатив кончился: Ани Лорак спалилась на плагиате известной украинской певицыВидео

12:24

Его боялись и уважали: каким был самый могущественный мольфар в УкраинеВидео

12:15

Истории несокрушимых украинцев, которые сильнее травм: телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Страна-киборг"

12:07

"Я как сирота": что случилось с мамой Екатерины Бужинской в Крыму

11:54

Украинцам начислят пенсию в 26 тыс. грн: что известно о новых правилах для выплат

11:53

Кремль заставят: СМИ выяснили, что РФ заплатит Украине сотни миллиардов репараций

11:46

Изменения в бюджет - вопрос времени: Марченко допустил увеличение расходов на оборону

11:36

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:18

"Политика удава": эксперт объяснил, как Пекин использует МосквуВидео

11:17

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

Реклама
11:01

Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей

10:49

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

10:48

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

10:40

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Петухам - конфликты, Собакам - безнадежность

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Овнам - финансовая удача, Девам - ожидание

10:28

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

10:17

"Боже упаси": Киркоров пожаловался на детей, которых забрал из Дубая

10:17

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

10:10

"Успешный рейд": украинские спецназовцы уничтожили в море технику врага

10:08

Вынужденное признание: Харчишин рассказал про отношения с Яниной Соколовой

10:06

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

09:29

Отставка Козака - это информационная ловушка Кремлямнение

09:22

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:21

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

09:21

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответилВидео

09:20

"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

09:01

В автокатастрофе погиб молодой американский актер

09:00

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакВидео

08:51

Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФВидео

08:40

Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум

Реклама
08:18

"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины

07:40

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

07:10

Чем отличаются два курьера: только самые умные ответят за 18 секунд

06:53

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:10

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальшемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

05:44

Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

05:15

Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивитВидео

04:30

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

04:09

Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять