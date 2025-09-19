Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

Во время визита в Китай Путин, вероятно, получил от Си Цзиньпина дедлайн для урегулирования войны против Украины до конца года, считает политолог Леонов.

О чем сказал Леонов:

Китай поставил дедлайн для России

Война России против Украины может закончиться уже до конца года

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время своего визита в Китай мог получить от Си Цзиньпина дедлайн для урегулирования войны против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Он высказал мнение, что дедлайн от Китая, вероятно, совпадает с несколькими осенними месяцами, ведь в противном случае США и Европа будут давить на Пекин, заставляя его влиять на Россию.

Леонов добавил, что это может привести к серьезным последствиям, в частности к введению санкций против отдельных китайских компаний или даже страны в целом. Для Китая это крайне опасно, поскольку он имеет значительные торговые отношения с ЕС на сумму около 800 млрд долларов и с США - 600 млрд, тогда как объем торговли с Россией составляет лишь около 200 млрд.

"Потерять оба рынка Китай не может, и заменить их он не способен. Поэтому, по моему мнению, Китай, вероятно, дал Путину дедлайн условно до конца года", - резюмирует он.

Как Китай может повлиять на завершение войны - мнение эксперта

Как писал Главред, завершение войны между Россией и Украиной, вероятно, будет происходить в формате торгового соглашения между США и Китаем, где именно Пекин будет определять, позволять ли России продолжать боевые действия. Без поддержки со стороны Китая российская армия сможет держаться лишь 1-2 месяца, после чего испытает истощение, отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Я акцентирую внимание прежде всего на Китае. Товарооборот с Россией превышает 240 миллиардов долларов. Пекин сам решит, давать ли Москве возможность воевать. Российская экономика полностью зависима от Китая, и если он прикрутит краник, Россия не сможет воевать. Без КНР россияне способны воевать максимум один-два месяца, а дальше истощатся", - отметил Клочок.

Он подчеркнул, что экономика России и ее военные возможности напрямую зависят от решений Китая. Пока же Пекин использует поддержку Москвы как инструмент для отсрочки американских пошлин.

Политика Китая в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, влияние Китая на продолжительность войны России против Украины напрямую определяется его экономическими интересами. Для Пекина сохранение доступа к рынкам США и ЕС значительно важнее, чем партнерство с Москвой. Об этом заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отвечая на вопрос о возможности Китая заставить Россию остановить агрессию против Украины.

По словам эксперта, даже поддержка со стороны КНР не способна обеспечить России бесконечное ведение войны, ведь Китай не действует бесплатно. Когда финансовые ресурсы Кремля иссякнут, помощь Пекина прекратится.

Между тем, в ответ на введение Китаем безвизового режима с Россией, Москва готовит аналогичный шаг. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, следствием этого может стать массовое переселение китайцев в Сибирь, и уже к 2030 году там могут поселиться сотни тысяч людей. Фактически режим Путина постепенно сдает Китаю Сибирь и Дальний Восток.

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

