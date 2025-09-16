Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

Анна Ярославская
16 сентября 2025, 03:30
2
Пекин потребует от Кремля расплаты.
Путин, Си Цзиньпин, Олег Пендзин
Китай помогает РФ, но только до тех пор, пока это выгодно Пекину / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Китай помогает Кремлю, но только до тех пор, пока это выгодно Пекину
  • РФ не сможет воевать вечно даже при китайской поддержке
  • Когда у Кремля закончатся деньги, Китай прекратит помощь

Даже при поддержке Китая Россия не сможет воевать вечно, ведь Пекин ничего не делает бесплатно. Когда у Кремля закончатся деньги, КНР прекратит помощь. Такое мнение озвучил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, Китай выстраивает биполярный мир и формирует из себя новый центр принятия геополитических решений.

видео дня

"Это является основной целью Китая. Китай создает вокруг себя круг стран, которые в своей внешней политике будут ориентироваться на позицию Пекина, а не Вашингтона", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

При этом Китай - не альтруист и ничего не делает бесплатно.

"Пока у России есть деньги, которые она получает от продажи нефтепродуктов, Китай будет продавать ей товары, которые будут перекрывать потребности внутреннего российского рынка. Поэтому сказать, что Россия с помощью Китая будет воевать всегда, нельзя", - сказал экономист.

По мнению Пендзина, когда у России закончатся деньги, Китай не будет помогать ей совсем или потребует в обмен на помощь территориальные уступки.

"Так что там не все так просто, и там нет линейных схем", - добавил он.

Что сейчас происходит с экономикой РФ: мнение

Российская экономика сейчас находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, запаса прочности не осталось. Однако тешить себя иллюзиями не стоит.

"Россия вошла в режим технической стагнации, об этом сказал глава Сбербанка РФ Герман Греф. Но не стоит тешить себя иллюзиями по этому поводу, потому что пока за спиной у российской экономики стоит Китай, он будет за счет перебирания на себя экономического суверенитета Российской Федерации финансировать российскую войну", - сказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.

Экономист напомнил, что советская экономика, находясь в чрезвычайно тяжелом состоянии, просуществовала пять лет – до развала Советского Союза.

По его словам, нет механизмов, которые способны в течение недели остановить войну России против Украины из-за экономических проблем РФ.

"Создание экономических проблем для России – это игра в долгую, это не является механизмом тактических действия", - подчеркнул Пендзин.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что организовать ее будет нелегко.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США.

Ранее в Кремле объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Другие новости:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Олег Пендзин новости Китая война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших

01:07Война
В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:40Фронт
Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

00:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Последние новости

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

00:40

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:04

Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

15 сентября, понедельник
23:04

Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

Реклама
23:01

Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

21:53

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

21:39

Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условиеВидео

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на сегодня 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

Реклама
19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

18:42

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

18:32

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

18:27

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

18:16

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

18:14

Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

18:10

На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

17:51

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

17:40

Какой цвет одежды вы обычно носите: любимые оттенки раскроют тип характера

17:29

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровениемВидео

17:10

Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

17:07

Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

16:56

В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

16:51

Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

Реклама
16:38

У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

16:34

Четвероклассников в Украине ждёт ВНО: школьников проверят по-новому

16:34

Долго тереть не нужно: домашнее средство, которое быстро смоет весь желтый налетВидео

16:22

"Это не то, что остановит войну": экономист сказал, на что Украине стоит обратить внимание

16:21

"Наш Джекичанчик": Леся Никитюк сделал комментарий про отцовство ее партнера

16:18

Морально не вывозил: звезда "МастерШеф" обратился к украинцам из ПрагиВидео

16:01

Украине может грозить новое вторжение: СМИ раскрыли циничный замысел Путина

15:37

За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

15:31

"Будет там, где хочет": политзаключенный Лукашенко после освобождения вернулся в тюрьму

15:27

Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять