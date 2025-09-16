Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

Пекин потребует от Кремля расплаты.

Даже при поддержке Китая Россия не сможет воевать вечно, ведь Пекин ничего не делает бесплатно. Когда у Кремля закончатся деньги, КНР прекратит помощь. Такое мнение озвучил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, Китай выстраивает биполярный мир и формирует из себя новый центр принятия геополитических решений.

"Это является основной целью Китая. Китай создает вокруг себя круг стран, которые в своей внешней политике будут ориентироваться на позицию Пекина, а не Вашингтона", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

При этом Китай - не альтруист и ничего не делает бесплатно.

"Пока у России есть деньги, которые она получает от продажи нефтепродуктов, Китай будет продавать ей товары, которые будут перекрывать потребности внутреннего российского рынка. Поэтому сказать, что Россия с помощью Китая будет воевать всегда, нельзя", - сказал экономист.

По мнению Пендзина, когда у России закончатся деньги, Китай не будет помогать ей совсем или потребует в обмен на помощь территориальные уступки.

"Так что там не все так просто, и там нет линейных схем", - добавил он.

Что сейчас происходит с экономикой РФ: мнение

Российская экономика сейчас находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, запаса прочности не осталось. Однако тешить себя иллюзиями не стоит.

"Россия вошла в режим технической стагнации, об этом сказал глава Сбербанка РФ Герман Греф. Но не стоит тешить себя иллюзиями по этому поводу, потому что пока за спиной у российской экономики стоит Китай, он будет за счет перебирания на себя экономического суверенитета Российской Федерации финансировать российскую войну", - сказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.

Экономист напомнил, что советская экономика, находясь в чрезвычайно тяжелом состоянии, просуществовала пять лет – до развала Советского Союза.

По его словам, нет механизмов, которые способны в течение недели остановить войну России против Украины из-за экономических проблем РФ.

"Создание экономических проблем для России – это игра в долгую, это не является механизмом тактических действия", - подчеркнул Пендзин.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что организовать ее будет нелегко.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США.

Ранее в Кремле объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

