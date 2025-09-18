В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

Обломки беспилотника, выброшенные сегодня на берег, – это хвостовая часть российского беспилотника "Гербера".

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона / коллаж: Главред, фото: x.com/Latvijas_armija, x.com/Valsts_policija

Кратко:

Обломки дрона, возможно, выбросило на пляж с Балтийского моря

Объект не является взрывоопасным

В четверг, 18 сентября, в Варве Вентспилсского края (Латвия) на пляже нашли обломок хвостовой части беспилотника. Об этом в соцсети Х сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

Сообщается, что на место находки отправили группу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов для анализа объекта.

Обломки дрона, возможно, выбросило на пляж с Балтийского моря, отметили в полиции Латвии в Х.

Глава минобороны Латвии Андрис Спрудс в Х рассказал, что обломки беспилотника, выброшенные сегодня на берег, – это хвостовая часть российского беспилотника "Гербера".

Специалисты, прибывшие на место, подтвердили, что объект не является взрывоопасным, добавил министр.

Дроны в Польше - новости по теме

Напомним, вечером 15 сентября над правительственными зданиями Польши летал дрон, который был обезврежен. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сразу сообщил, что задержаны два человека.

Кроме этого, 10 сентября около 20 российских беспилотных летательных аппаратов пересекли границу Польши. На угрозу отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыто применило огонь по российским воздушным целям.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло произойти по ошибке. В то же время он подчеркнул, что недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг утверждение Трампа о возможной "ошибке" российских дронов.

