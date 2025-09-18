Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

О чем сказал Коваленко:
- Силы обороны за последний период поразили 20 НПЗ России
- Россияне испытывают проблемы с топливом
- Власти РФ замалчивают реальные последствия атак Украины
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но в РФ пытаются скрыть детали этих атак. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 канала, недавно было поражено более 20 объектов, что повлекло серьезные проблемы с топливом.
По его словам, в России фиксируется все больший дефицит бензина, наиболее остро - на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области, тогда как Москва и Санкт-Петербург максимально защищены от перебоев.
Власть не объясняет населению ситуацию, а пропаганда продвигает тезис, что все трудности якобы являются основанием для продолжения войны, чтобы таких проблем не возникало.
"Так они увеличивают градус агрессии в отношении Украины. Также там рассказывают, что удары по украинской энергетике - это ответ за НПЗ. Понятно, что это ложь. Они бьют по украинской энергетике еще с 2022 года", - сказал Коваленко.
По словам Коваленко, при этом в Кремле надеются, что зимой дефицит топлива уменьшится из-за меньшего потребления. В то же время замалчивается и проблема нехватки средств противовоздушной обороны.
Какая главная цель ударов по России - мнение эксперта
Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказался относительно потенциальных целей для дальнобойных ударов Украины по территории РФ. Комментируя вероятность атаки на так называемый "ямальский крест" - узел перекрещивания газопроводов, он отметил, что это зависит от возможностей украинского ракетного производства, ведь подобные объекты Россия тщательно охраняет и прикрывает.
По мнению эксперта, угроза ударов по Ямальскому кресту и другим стратегическим точкам рано или поздно станет действенным инструментом давления на РФ.
"Пока идет отработка нефтепроводов, а здесь есть чем и так заняться", - убежден он.
Он отметил, что для Украины ключевой задачей является перекрыть экспорт российской нефти через порты Балтийского моря и Новороссийска, поскольку именно по этим маршрутам проходит до 60% всего российского экспорта.
Удары по России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ вместе с другими силами обороны осуществили удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. По данным Генштаба, в районе предприятия были зафиксированы взрывы и пожар.
Президент Владимир Зеленский отметил, что удары украинских защитников по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и нефтебазам России существенно ограничили ее нефтяную отрасль, которая имеет критическое значение для оккупантов.
Ранее, в ночь на 7 сентября, взрывы также раздавались на территории России. По сообщениям местных СМИ, дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
