В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер, Украина ухудшила позицию

Сборная Аргентины, которая возглавляла список лучших с декабря 2023 года, опустилась сразу на третью позицию.

В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Украинцев в рейтинге обогнали канадцы

Первая сейчас – Испания, вторая – Франция

В обновленном 18 сентября рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины занимает 28-ю позицию. Об этом сообщается на сайте Fifa.

Предыдущий рейтинг был опубликован 10 июля, тогда сборная Украины занимала 26-е место.

С тех пор сборная Украины провела два поединка в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года – проиграла Франции и сыграла вничью с Азербайджаном.

Украинцев в рейтинге обогнали канадцы (у них две победы за прошлый период) и турки (одна победа и одна ничья).

На вершине рейтинга тоже произошли изменения. Сборная Аргентины, которая возглавляла список лучших с декабря 2023 года, опустилась сразу на третью позицию.

Первая сейчас – Испания, вторая – Франция.

В пятерку лидеров также входят сборные Англии и Португалии.

Кстати, следующий матч национальная сборная Украины по футболу проведет 10 октября против сборной Исландии в рамках отбора на ЧМ 2026.

