В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер, Украина ухудшила позицию

Кратко:
- Украинцев в рейтинге обогнали канадцы
- Первая сейчас – Испания, вторая – Франция
В обновленном 18 сентября рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины занимает 28-ю позицию. Об этом сообщается на сайте Fifa.
Предыдущий рейтинг был опубликован 10 июля, тогда сборная Украины занимала 26-е место.
С тех пор сборная Украины провела два поединка в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года – проиграла Франции и сыграла вничью с Азербайджаном.
Украинцев в рейтинге обогнали канадцы (у них две победы за прошлый период) и турки (одна победа и одна ничья).
На вершине рейтинга тоже произошли изменения. Сборная Аргентины, которая возглавляла список лучших с декабря 2023 года, опустилась сразу на третью позицию.
Первая сейчас – Испания, вторая – Франция.
В пятерку лидеров также входят сборные Англии и Португалии.
Кстати, следующий матч национальная сборная Украины по футболу проведет 10 октября против сборной Исландии в рамках отбора на ЧМ 2026.
Футбол - новости по теме
Ранее Главред сообщал, что Александр Зинченко оказался в центре финансового скандала. Как сообщает The Sun, защитник сборной Украины проиграл суд и должен уплатить около 300 тысяч фунтов задолженности по корпоративному налогу.
Криворожский "Кривбасс" в серии пенальти победил представителя Первой лиги ФК "Чернигов" в 1/16 финала Кубка Украины по футболу, однако из-за нарушения регламента турнира не пройдет в следующий раунд соревнований.
Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.
