Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

Виталий Кирсанов
5 сентября 2025, 18:38
93
Явными фаворитами игры считается французская команда. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с коэффициентом 1,40.
Где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026
Где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026 / коллаж: Главред, фото: uefa.com

Вы узнаете:

  • Состав украинской сборной
  • Где и когда смотреть матч
  • Прогноз матча

В пятницу, 5 сентября 2025 года, Украина начинает свой путь в отборочном этапе Чемпионата мира по футболу. Первый соперник самый сложный - Франция. Особенно учитывая, что Украина "потеряла" очень важных игроков перед матчами сборной. Лунин, Яремчук, Миколенко, Дубинчак, Цыганков оказались вне заявки по разным причинам, включая травмы.

Официальная заявка на матч с Францией

Вратари: Георгий Бущан (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер, Украина).

Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Богдан Михайличенко (Полесье).

Полузащитники: Александр Зинченко (Ноттингем Форест, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925, Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба - Динамо Киев), Олег Очеретько, Артём Бондаренко (оба - Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - Полесье), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания).

Где и когда смотреть матч

Поединок будет "домашним", но лишь формально. Он начнется на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве, в 21:45 по киевскому времени.

Трансляцию матча можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" на медиасервисе Megogo. Или же на телеканале "Megogo СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Прогноз матча

Явными фаворитами игры считается французская команда. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех украинцев достигают уровня 7,50.

Судьи матча

Обслуживать встречу доварили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Данни Маккели. Помогать ему будут лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого рефери исполнит Аллард Линдхаут.

Также на игре по традиции будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Деннис Хиглер.

футбол Франция футболисты сборная Украины по футболу новости футбола новости украинского футбола





