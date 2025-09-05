Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

Явными фаворитами игры считается французская команда. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с коэффициентом 1,40.

Где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026 / коллаж: Главред, фото: uefa.com

Состав украинской сборной

Где и когда смотреть матч

Прогноз матча

В пятницу, 5 сентября 2025 года, Украина начинает свой путь в отборочном этапе Чемпионата мира по футболу. Первый соперник самый сложный - Франция. Особенно учитывая, что Украина "потеряла" очень важных игроков перед матчами сборной. Лунин, Яремчук, Миколенко, Дубинчак, Цыганков оказались вне заявки по разным причинам, включая травмы.

Официальная заявка на матч с Францией

Вратари: Георгий Бущан (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер, Украина).

Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Богдан Михайличенко (Полесье).

Полузащитники: Александр Зинченко (Ноттингем Форест, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925, Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба - Динамо Киев), Олег Очеретько, Артём Бондаренко (оба - Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - Полесье), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания).

Где и когда смотреть матч

Поединок будет "домашним", но лишь формально. Он начнется на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве, в 21:45 по киевскому времени.

Трансляцию матча можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" на медиасервисе Megogo. Или же на телеканале "Megogo СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Прогноз матча

Явными фаворитами игры считается французская команда. Ставки на победу "галльских петухов" принимаются с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех украинцев достигают уровня 7,50.

Судьи матча

Обслуживать встречу доварили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Данни Маккели. Помогать ему будут лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого рефери исполнит Аллард Линдхаут.

Также на игре по традиции будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Деннис Хиглер.

