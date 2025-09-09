Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть Азербайджан

Сборная Украины набрала первые очки в отборе на ЧМ-2026.

Во вторник, 9 сентября, Украина провела свой второй поединок в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу-2026. Сборная Украины по футболу сыграла в Баку вничью 1:1 с командой Азербайджана. Об этом 9 сентября сообщается на сайте УЕФА.

В первом тайме украинцы больше владели мячом, но забить не смогли.

В дебюте матча, на 3-й минуте, арбитр назначил пенальти после падения форварда сборной Украины Владислава Ваната в штрафной Азербайджана, но пересмотрев эпизод его отменил.

Нулевая ничья до перерыва стала шестым подряд матчем для украинцев, в котором они не могут забить в первом тайме, указала Tribuna.com.

Но украинская сборная забила в тайме втором. Счет в матче с передачи Александра Зубкова на 51-й минуте открыл новичок португальской "Бенфики" Георгий Судаков.

Сборная Азербайджана его сравняла с пенальти на 72-й минуте игры. Рефери, просмотрев VAR, назначил 11-метровый удар в ворота Украины, увидев фол в действиях Александра Зинченко. Пенальти реализовал Эмин Махмудов, 1:1 в итоге.

Следующий поединок сборная Украины сыграет 10 октября в Рейкьявике против Исландии.

Чемпионат Мира Квалификация. Группа D.

Азербайджан – Украина – 1:1

Голы: Махмудов, 72 (пен.) – Судаков, 51

Предупреждение: Дадашов, 42 – Калюжный, 57, Зинченко, 70

Азербайджан: Магомедалиев, Джафаргулиев, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алиев (А. Гусейнов, 66), Ахмедзаде (Байрамов, 53), Махмудов, Хайбулаев (Абдуллазаде, 78), Дадашов (А. Нуриев, 66), Эмрели (Гурбанлы, 66).

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бондаренко (Волошин, 75), Калюжный (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75), Судаков, Ванат (Довбык, 61), Зубков.

