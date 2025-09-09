Укр
Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть Азербайджан

Виталий Кирсанов
9 сентября 2025, 21:30
Сборная Украины набрала первые очки в отборе на ЧМ-2026.
В первом тайме украинцы больше владели мячом
В первом тайме украинцы больше владели мячом

Кратко:

  • В первом тайме украинцы больше владели мячом
  • Сборная Азербайджана сравняла счет с пенальти на 72-й минуте игры

Во вторник, 9 сентября, Украина провела свой второй поединок в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу-2026. Сборная Украины по футболу сыграла в Баку вничью 1:1 с командой Азербайджана. Об этом 9 сентября сообщается на сайте УЕФА.

В первом тайме украинцы больше владели мячом, но забить не смогли.

В дебюте матча, на 3-й минуте, арбитр назначил пенальти после падения форварда сборной Украины Владислава Ваната в штрафной Азербайджана, но пересмотрев эпизод его отменил.

Нулевая ничья до перерыва стала шестым подряд матчем для украинцев, в котором они не могут забить в первом тайме, указала Tribuna.com.

Но украинская сборная забила в тайме втором. Счет в матче с передачи Александра Зубкова на 51-й минуте открыл новичок португальской "Бенфики" Георгий Судаков.

Сборная Азербайджана его сравняла с пенальти на 72-й минуте игры. Рефери, просмотрев VAR, назначил 11-метровый удар в ворота Украины, увидев фол в действиях Александра Зинченко. Пенальти реализовал Эмин Махмудов, 1:1 в итоге.

Следующий поединок сборная Украины сыграет 10 октября в Рейкьявике против Исландии.

Чемпионат Мира Квалификация. Группа D.

Азербайджан – Украина – 1:1

Голы: Махмудов, 72 (пен.) – Судаков, 51

Предупреждение: Дадашов, 42 – Калюжный, 57, Зинченко, 70

Азербайджан: Магомедалиев, Джафаргулиев, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алиев (А. Гусейнов, 66), Ахмедзаде (Байрамов, 53), Махмудов, Хайбулаев (Абдуллазаде, 78), Дадашов (А. Нуриев, 66), Эмрели (Гурбанлы, 66).

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бондаренко (Волошин, 75), Калюжный (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75), Судаков, Ванат (Довбык, 61), Зубков.

Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.

Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.

Кроме того, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть Азербайджан

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

