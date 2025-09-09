Укр
Азербайджан-Украина: где и когда смотреть важнейший матч в отборе на ЧМ-2026

Виталий Кирсанов
9 сентября 2025, 14:37
В мировом рейтинге ФИФА сине-жёлтые занимают 26-е место, тогда как сборная Азербайджана расположилась аж на 122-м месте.
Где и когда смотреть важнейший матч в отборе на ЧМ-2026 / коллаж: Главред, фото: iSport.ua, uaf.ua

Кратко:

  • В последний раз команды встречались в 2006 году
  • Матч между Азербайджаном и Украиной начнется в 19:00

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сыграет с командой Азербайджана во втором матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок состоится на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Об этом сообщает украинская ассоциация футбола.

Старт в отборе оказался довольно сложным для обеих команд. Украина провела свой первый матч в Польше против Франции и уступила 0:2, не использовав созданные моменты и так и не приблизившись к желаемому результату. Азербайджанцы же вообще не смогли навязать борьбу Исландии, проиграв с разгромным счётом 0:5.

В мировом рейтинге ФИФА сине-жёлтые занимают 26-е место, тогда как сборная Азербайджана расположилась аж на 122-м месте. Так что фаворит в будущем поединке определён заранее: команда Сергея Реброва обязана брать три очка в встрече с очевидным аутсайдером группы D.

В то же время украинцы пока не находятся в лучших кондициях: сезон только начался, а многие игроки имеют дефицит игровой практики. К тому же из-за травм не помогут сборной Андрей Лунин, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Виктор Цыганков.

Интересно, что будущая дуэль станет первой для этих соперников за почти два десятилетия. В последний раз они встречались ещё в 2006-м в товарищеских матчах: тогда в Баку была зафиксирована нулевая ничья, а в Киеве украинцы разгромили оппонентов со счётом 6:0.

Официальная заявка на матч с Азербайджаном

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Георгий Судаков, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Где и когда смотреть матч Азербайджан-Украина

Матч между Азербайджаном и Украиной начнется в 19:00 по киевскому времени. Игру можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Заявления перед матчем

Накануне матча с Азербайджаном наставник желто-синих Сергей Ребров дал пресс-конференцию. Он, в частности, заявил, что ждет на состав игру с соперником.

"Я думаю, завтра будет тяжелая игра. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел матчи, в частности первый тайм с Исландией - не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень слабо. Она действовала организованно, но, к сожалению, не создавала моментов. Завтра будет непростая игра. Мы сделаем все, чтобы игроки это понимали и с первой минуты старались достичь результата", - сказал Ребров.

Также он отреагировал на то, что сборная Азербайджана накануне игры с Украиной уволила своего главного тренера.

"Конечно, это влияет на подготовку, мы будем делать необходимые коррективы. Мы представили игрокам команду соперника, показали, за счет чего азербайджанцы играют в атаке и в обороне. Но важно, что завтра покажем мы. Я считаю, сборная будет готова к любой модели игры в исполнении Азербайджана", - отметил Ребров.

Напомним, накануне обе сборные проиграли первые матчи отбора на Чемпионат Мира 2025. Национальная команда Украины уступила Франции со счетом 2:0. Тогда как Азербайджан потерпел разгромное поражение в матче против Исландии с 5:0 на табло.

