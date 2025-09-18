Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

Коваленко объясняет, почему западные медиа путают боевые беспилотники с более дешевыми дронами-"обманками" российского производства.

Украинский эксперт отмечает необходимость уничтожать производственные мощности РФ и перекрывать каналы поставки беспилотников / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия наращивает производство дронов "Шахед"

Западные СМИ сообщили о 1000 беспилотников в день

Россия наращивает масштабы производства беспилотников типа "Шахед". Западные СМИ сообщили, что оккупанты якобы способны изготавливать до 1000 дронов в день и планируют еще больше увеличить эти показатели в 2026 году.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу объяснил, что на Западе часто путают боевые "Шахеды" с дронами-"обманками".

"Обманок" они изготавливают значительно больше, ведь это дешевле", - подчеркнул он.

Реальные возможности России

По словам Коваленко, Россия действительно могла нарастить свои дроновые мощности, однако до производства тысячи боевых "Шахедов" в день оккупанты еще не дошли.

"Конечно, если ситуация будет развиваться так и дальше, то не исключено, что могут дойти, но и мы производим достаточное количество (дронов - ред.). Поэтому здесь одно накладывается на другое. На все есть противодействие", - сказал он.

Взаимный ответ на атаки

Руководитель Центра противодействия дезинформации также подчеркнул:

"Если Россия будет больше запускать своих беспилотников по Украине, то в ответ Силы обороны так же будут атаковать больше".

Чтобы противодействовать усилению атак врага, Коваленко считает необходимым разрушать производственные мощности РФ, перекрывать каналы поставок и уничтожать склады с дронами.

Шахед / Инфографика: Главред

Наращивание ударных возможностей - экспертное мнение

Атаки России по Украине свидетельствуют о явном отсутствии намерения российского руководства завершать войну и останавливать агрессию. Такую оценку дает Институт изучения войны(ISW) в своем новом отчете.

Эксперты отмечают, что Москва системно наращивает ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и значительно усилила атаки после переговоров в Стамбуле 15 мая 2025 года.

Аналитики также подчеркивают, что отказ Кремля от предложений о прекращении огня демонстрирует нежелание Путина идти на компромисс.

"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - отмечается в отчете ISW.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет два стратегических плана - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский сказал, что война России против Украины может закончиться уже до конца текущего 2025 года. Есть реальные шансы, что боевые действия прекратятся в пределах 107 дней.

Кроме того, президент Владимир Зеленский говорил, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

