Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

Кратко:
- Россия наращивает производство дронов "Шахед"
- Западные СМИ сообщили о 1000 беспилотников в день
Россия наращивает масштабы производства беспилотников типа "Шахед". Западные СМИ сообщили, что оккупанты якобы способны изготавливать до 1000 дронов в день и планируют еще больше увеличить эти показатели в 2026 году.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу объяснил, что на Западе часто путают боевые "Шахеды" с дронами-"обманками".
"Обманок" они изготавливают значительно больше, ведь это дешевле", - подчеркнул он.
Реальные возможности России
По словам Коваленко, Россия действительно могла нарастить свои дроновые мощности, однако до производства тысячи боевых "Шахедов" в день оккупанты еще не дошли.
"Конечно, если ситуация будет развиваться так и дальше, то не исключено, что могут дойти, но и мы производим достаточное количество (дронов - ред.). Поэтому здесь одно накладывается на другое. На все есть противодействие", - сказал он.
Взаимный ответ на атаки
Руководитель Центра противодействия дезинформации также подчеркнул:
"Если Россия будет больше запускать своих беспилотников по Украине, то в ответ Силы обороны так же будут атаковать больше".
Чтобы противодействовать усилению атак врага, Коваленко считает необходимым разрушать производственные мощности РФ, перекрывать каналы поставок и уничтожать склады с дронами.
Наращивание ударных возможностей - экспертное мнение
Атаки России по Украине свидетельствуют о явном отсутствии намерения российского руководства завершать войну и останавливать агрессию. Такую оценку дает Институт изучения войны(ISW) в своем новом отчете.
Эксперты отмечают, что Москва системно наращивает ударные возможности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и значительно усилила атаки после переговоров в Стамбуле 15 мая 2025 года.
Аналитики также подчеркивают, что отказ Кремля от предложений о прекращении огня демонстрирует нежелание Путина идти на компромисс.
"Путин неоднократно отвергал усилия Украины и США по установлению режима прекращения огня на поле боя и продолжает настаивать на том, что Россия не может согласиться на прекращение огня до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение", - отмечается в отчете ISW.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет два стратегических плана - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.
Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский сказал, что война России против Украины может закончиться уже до конца текущего 2025 года. Есть реальные шансы, что боевые действия прекратятся в пределах 107 дней.
Кроме того, президент Владимир Зеленский говорил, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
