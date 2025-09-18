Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарий

Трамп сделал ряд заявлений в адрес РФ и заявил, что существует только один метод, который может заставить Кремль прекратить войну против Украины.

Что может заставить Путина закончить войну против Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как Трамп раскритиковал Путина

Что может заставить Россию закончить войну

Какие новости анонсировал Трамп относительно войны РФ против Украины

18 сентября 2025 года в британском имении Чекерс состоялась совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, во время которой оба лидера сделали заявления относительно войны РФ против Украины. Стармер заявил, что Запад должен усилить давление на Россию, повысить оборонную помощь Украине и добиваться настоящего мира, который не будет базироваться только на декларациях. Трамп, в свою очередь, выразил разочарование в Путине, заявив, что надеялся, что переговоры и его личные усилия приведут к более быстрому завершению конфликта.

Главред собрал основные заявления лидеров стран относительно войны России против Украины.

Путин подвел Трампа

Трамп снова заявил, что после своего возвращения в Белый дом взялся решать семь конфликтов. Он добавил, что одна из этих войн, которую он надеялся быстро урегулировать благодаря своим отношениям с Путиным, оказалась сложнее, чем ожидалось.

"Он (Путин, - ред.) меня очень подвел", - сказал Трамп, передает Sky News.

Президент США заверил, что ситуация сложная, но она будет урегулирована и война России против Украины завершится.

"Но на войне не угадаешь. Знаете, война - другое дело. Происходит противоположное ожиданиям. Думаешь, будет легко или трудно, а получается наоборот", - сказал Трамп.

Стармер о войне России против Украины

Стармер отметил, что они работают совместно с США, чтобы положить конец войне РФ против Украины. Он подчеркнул, что недавние атаки Путина не свидетельствуют о стремлении к миру. Стармер добавил, что сегодня обсудил с Трампом, как можно усилить оборону, продолжать поддержку Украины и решительно давить на Путина, чтобы достичь длительного мирного соглашения.

"И, господин президент Трамп, вы показали пример в этом вопросе - и мы продолжим стоять вместе и работать вместе ради безопасности и мира", - резюмировал он.

Что может заставить Путина прекратить войну

Трамп заявил, что Путин прекратит войну, если упадет цена на нефть, и призвал европейские страны перестать покупать энергоносители у России.

"Если цены на нефть снизятся, Россия согласится на заключение мира", - сказал он, передает The Independent.

Смотрите видео заявления Трампа о ценах на нефть:

/ Фото: скриншот

/ Инфографика: Главред

Он также предположил, что Путин начал войну в феврале 2022 года из-за отсутствия уважения к лидерству США. Трамп повторил, что если бы он был президентом, конфликта бы не произошло, и в течение четырех лет подобных событий не было.

"Я разговаривал с президентом Путиным об Украине, она была его самым большим сокровищем. Я много раз говорил об этом, но он никогда бы не сделал того, что сделал, если бы не уважал руководство США", - добавил Трамп.

Кир Стармер отметил, что Европа взяла на себя ответственность, усилив поддержку Украины, создав коалицию под руководством Великобритании и Франции, активизировав военное планирование на море, в воздухе и на земле и укрепив сотрудничество с украинской стороной.

Потери Украины и России в войне

Трамп утверждает, что российские солдаты гибнут чаще украинских. На вопрос относительно его слов о том, что Путин его подвел, он подтвердил эту позицию.

"Он (Путин, - ред.) убивает много людей и теряет больше людей, чем убивает. Честно говоря, российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", - говорит он.

Президент США повторил свое заявление Зеленскому в Овальном кабинете, отметив, что конфликт мог перерасти в третью мировую войну, но пока, по его мнению, до этого не дойдет.

Трамп и Путин / Фото: скриншот

"Солдаты гибнут с такой скоростью, которой никто не видел со времен Второй мировой войны. Я чувствую, что имею обязанность решить эту проблему именно по этой причине", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что ситуация могла бы привести к мировому конфликту.

"Это вело к третьей мировой войне, и это очень обидно", - добавил президент США.

Нужно усилить давление на Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал позицию Трампа, отметив, что необходимо усилить давление на Путина.

"Путин либо набрался смелости, либо является безрассудным. Именно поэтому союзники должны усилить действия против него. Действия Европы, поддержанные гарантиями США, являются примером того, как Европа берет на себя ответственность. Только когда президент [Трамп, - ред.] оказывал на него давление, он на самом деле проявил склонность к действиям", - говорит он.

Комментируя недавние удары по правительственным зданиям и Британскому совету в Киеве, он подчеркнул, что это не поведение человека, который стремится к миру.

Стармер добавил, что Великобритания готова возглавить инициативу вместе с европейскими союзниками и НАТО для обеспечения любого потенциального мирного соглашения.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Стоит рассчитывать на хорошие новости в контексте войны РФ против Украины

Трамп заявил, что рассчитывает на "хорошие новости" в контексте мирного урегулирования в Украине

"Надеюсь, у нас скоро будут для вас хорошие новости", - сказал он.

Смотрите видео заявления Трампа о том, чего ждать дальше в вопросе войны РФ против Украины:

/ Фото: скриншот

