Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

На оккупированной территории Запорожской области состоялась масштабная диверсия против войск РФ

В результате поджога уничтожено 18 офицеров армии РФ

В конце августа на временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии российская армия понесла серьезные потери. Неизвестные подожгли командный пункт 35-й армии РФ, где погибли 18 офицеров оперативного состава. Об этом 18 сентября сообщил проект Координационного штаба "Хочу жить".

"Неизвестные доброжелатели подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро распространился на помещения и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом, оперативный состав штаба не смог спастись", - сообщили в "Хочу жить". видео дня

Тела еще пятерых уничтоженных российских военных не удалось эвакуировать. Пожар полностью уничтожил часть командного пункта, что сделало невозможным спасение и идентификацию отдельных погибших.

В результате пожара ликвидировано несколько высокопоставленных российских офицеров, среди них полковник Илья Махотин, занимавший должность заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии, и подполковник Руслан Шигабутдинов, начальник отделения общего оперативного планирования штаба.

Также среди ликвидированных оккупантов оказались:

подполковник Дмитрий Пашабеков,

майоры Рустам Сетдаров, Владимир Сулицкий, Андрей Силин, Александр Нитаев и Алексей Кольцов,

капитаны Александр Дмуха, Владислав Панин и Андрей Богданов,

старший лейтенант Илья Сивухин

лейтенант Вадим Яковец.

Всего подтверждена гибель 13 офицеров, чьи тела удалось эвакуировать.

В то же время под завалами остаются еще пятеро военных:

подполковник Сергей Конойко,

майор Владимир Филимонихин,

старший лейтенант Алексей Хорин,

капитан Семен Пономарев

оператор БпЛА Юрий Фокин.

"Напоминаем: для российских оккупационных войск на территории Украины не существует безопасных мест", - констатировали в "Хочу жить".

Война России против Украины - что известно о боях на Запорожском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Запорожском направлении российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь захватить Каменское и Плавни, чтобы продвинуться дальше и приблизиться к Запорожью. По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, бои за эти населенные пункты продолжаются уже несколько месяцев, в ходе которых враг применяет фронтовую авиацию и тяжелую артиллерию.

В то же время украинские Силы обороны совместно с партизанами уничтожили командный пункт российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции были ликвидированы 17 офицеров и один солдат 35-й общевойсковой армии РФ.

Кроме того, украинская военная разведка вместе с Мариупольским сопротивлением нанесла удар по еще одному командному пункту оккупантов в районе села Воскресенка. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, штаб 35-й армии РФ там был полностью уничтожен.

