Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

Юрий Берендий
18 сентября 2025, 17:34
В результате диверсии на временно оккупированной территории Запорожской области армия РФ понесла потери, в том числе среди высокопоставленных офицеров.
Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом
О чем говорится в материале:

  • На оккупированной территории Запорожской области состоялась масштабная диверсия против войск РФ
  • В результате поджога уничтожено 18 офицеров армии РФ

В конце августа на временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии российская армия понесла серьезные потери. Неизвестные подожгли командный пункт 35-й армии РФ, где погибли 18 офицеров оперативного состава. Об этом 18 сентября сообщил проект Координационного штаба "Хочу жить".

"Неизвестные доброжелатели подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро распространился на помещения и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом, оперативный состав штаба не смог спастись", - сообщили в "Хочу жить".

Тела еще пятерых уничтоженных российских военных не удалось эвакуировать. Пожар полностью уничтожил часть командного пункта, что сделало невозможным спасение и идентификацию отдельных погибших.

В результате пожара ликвидировано несколько высокопоставленных российских офицеров, среди них полковник Илья Махотин, занимавший должность заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии, и подполковник Руслан Шигабутдинов, начальник отделения общего оперативного планирования штаба.

Также среди ликвидированных оккупантов оказались:

  • подполковник Дмитрий Пашабеков,
  • майоры Рустам Сетдаров, Владимир Сулицкий, Андрей Силин, Александр Нитаев и Алексей Кольцов,
  • капитаны Александр Дмуха, Владислав Панин и Андрей Богданов,
  • старший лейтенант Илья Сивухин
  • лейтенант Вадим Яковец.

Всего подтверждена гибель 13 офицеров, чьи тела удалось эвакуировать.

В то же время под завалами остаются еще пятеро военных:

  • подполковник Сергей Конойко,
  • майор Владимир Филимонихин,
  • старший лейтенант Алексей Хорин,
  • капитан Семен Пономарев
  • оператор БпЛА Юрий Фокин.

"Напоминаем: для российских оккупационных войск на территории Украины не существует безопасных мест", - констатировали в "Хочу жить".

Война России против Украины - что известно о боях на Запорожском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Запорожском направлении российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь захватить Каменское и Плавни, чтобы продвинуться дальше и приблизиться к Запорожью. По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, бои за эти населенные пункты продолжаются уже несколько месяцев, в ходе которых враг применяет фронтовую авиацию и тяжелую артиллерию.

В то же время украинские Силы обороны совместно с партизанами уничтожили командный пункт российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции были ликвидированы 17 офицеров и один солдат 35-й общевойсковой армии РФ.

Кроме того, украинская военная разведка вместе с Мариупольским сопротивлением нанесла удар по еще одному командному пункту оккупантов в районе села Воскресенка. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, штаб 35-й армии РФ там был полностью уничтожен.

Об источнике: Хочу жить

Хочу жить (укр. Хочу жить) - государственный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который призван помочь военнослужащим РФ (которые не хотят участвовать в войне, развязанной РФ против Украины) безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь. Проект гарантирует (в случае сдачи в плен) содержание военнослужащих согласно нормам Женевских конвенций. Кроме того, таким военнослужащим также гарантируется, что после добровольной сдачи в плен они не будут обменены и не будут возвращены в РФ, если не пожелают этого сами, пишет Википедия.

