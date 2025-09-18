Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

О чем говорится в материале:
- На оккупированной территории Запорожской области состоялась масштабная диверсия против войск РФ
- В результате поджога уничтожено 18 офицеров армии РФ
В конце августа на временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии российская армия понесла серьезные потери. Неизвестные подожгли командный пункт 35-й армии РФ, где погибли 18 офицеров оперативного состава. Об этом 18 сентября сообщил проект Координационного штаба "Хочу жить".
"Неизвестные доброжелатели подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро распространился на помещения и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом, оперативный состав штаба не смог спастись", - сообщили в "Хочу жить".видео дня
Тела еще пятерых уничтоженных российских военных не удалось эвакуировать. Пожар полностью уничтожил часть командного пункта, что сделало невозможным спасение и идентификацию отдельных погибших.
В результате пожара ликвидировано несколько высокопоставленных российских офицеров, среди них полковник Илья Махотин, занимавший должность заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии, и подполковник Руслан Шигабутдинов, начальник отделения общего оперативного планирования штаба.
Также среди ликвидированных оккупантов оказались:
- подполковник Дмитрий Пашабеков,
- майоры Рустам Сетдаров, Владимир Сулицкий, Андрей Силин, Александр Нитаев и Алексей Кольцов,
- капитаны Александр Дмуха, Владислав Панин и Андрей Богданов,
- старший лейтенант Илья Сивухин
- лейтенант Вадим Яковец.
Всего подтверждена гибель 13 офицеров, чьи тела удалось эвакуировать.
В то же время под завалами остаются еще пятеро военных:
- подполковник Сергей Конойко,
- майор Владимир Филимонихин,
- старший лейтенант Алексей Хорин,
- капитан Семен Пономарев
- оператор БпЛА Юрий Фокин.
"Напоминаем: для российских оккупационных войск на территории Украины не существует безопасных мест", - констатировали в "Хочу жить".
Война России против Украины - что известно о боях на Запорожском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, на Запорожском направлении российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь захватить Каменское и Плавни, чтобы продвинуться дальше и приблизиться к Запорожью. По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, бои за эти населенные пункты продолжаются уже несколько месяцев, в ходе которых враг применяет фронтовую авиацию и тяжелую артиллерию.
В то же время украинские Силы обороны совместно с партизанами уничтожили командный пункт российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции были ликвидированы 17 офицеров и один солдат 35-й общевойсковой армии РФ.
Кроме того, украинская военная разведка вместе с Мариупольским сопротивлением нанесла удар по еще одному командному пункту оккупантов в районе села Воскресенка. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, штаб 35-й армии РФ там был полностью уничтожен.
Об источнике: Хочу жить
Хочу жить (укр. Хочу жить) - государственный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который призван помочь военнослужащим РФ (которые не хотят участвовать в войне, развязанной РФ против Украины) безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь. Проект гарантирует (в случае сдачи в плен) содержание военнослужащих согласно нормам Женевских конвенций. Кроме того, таким военнослужащим также гарантируется, что после добровольной сдачи в плен они не будут обменены и не будут возвращены в РФ, если не пожелают этого сами, пишет Википедия.
