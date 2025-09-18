Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причина

Переговоры по новым санкциям против России осложняются разницей подходов между США и ЕС и намерением найти общую позицию с Китаем отметил Леонов.

О чем сказал Леонов:

США не предпринимают никаких шагов для усиления санкций против России

Позиция Трампа сорвала принятие потолка для цены на нефть

Страны Европы хотят синхронизировать позиции по санкциям с США и Китаем

Отсрочка 19-го пакета санкций против России связана не столько с техническими деталями, сколько с поиском общей позиции между ЕС, США и Китаем. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов

Он пояснил, что сейчас продолжаются переговоры с Соединенными Штатами относительно возможного введения санкций против России и ее союзников. Вашингтон настаивает на совместных действиях, однако возникают трудности, ведь после прихода к власти Дональда Трампа США фактически не расширяли ограничения против РФ, тогда как ЕС действовал последовательно и принял программу отказа от российских энергоносителей до конца 2027 года. В самих США вместо этого даже звучат идеи о возможных экономических проектах с Россией.

"То есть с одной стороны США требуют жестких решений, а с другой - сами не делают шагов для их введения. Очевидно, нужны переговоры между США и ЕС, чтобы согласовать дедлайны и результативную имплементацию. Ведь уже было несколько ультиматумов для России. Сначала совместный ультиматум ЕС-Украина-США о полном прекращении огня до 12 мая, после чего Дональд Трамп еще дал Путину время. Позже был собственный ультиматум Трампа, а после встречи с Путиным на Аляске какие-либо санкции снова не были введены", - указывает он.

Леонов отметил, что для Европы важно, чтобы новые санкции были не только объявлены, но и гарантированно введены без откладывания. Он напомнил, что именно позиция США сорвала установление ценового потолка на российскую нефть во время саммита G7, который завершился безрезультатно.

Кроме того, ЕС активно ведет диалог с Китаем. Пекин предлагает торговое соглашение в рамках собственных мирных инициатив по Украине, намекая на возможность влиять на Россию, но возникает вопрос - какой будет "цена" таких договоренностей для Европы и Украины. Важнейшим же является то, способны ли США оставаться лидером западного мира. Именно для прояснения этих аспектов, по мнению эксперта, ЕС взял паузу.

"В частности, в Европу должен прибыть Дональд Трамп, и я считаю, что все эти вопросы будут обсуждаться во время его визита. Уже по его результатам будут приниматься решения, в том числе с учетом того, готов ли Трамп говорить о жестких, "железобетонных" гарантиях безопасности для НАТО, особенно в контексте ситуации в Польше. Собственно, это целый комплекс вопросов, на которые Европа должна получить ответы, и уже тогда она будет действовать либо вместе с Соединенными Штатами, либо самостоятельно", - резюмирует он.

Почему Трамп не вводит санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, Трамп сейчас находится в ситуации неопределенности и не выбрал сторону и войне РФ против Украины. В то же время он стремится выглядеть миротворцем и избегает дальнейшей глобальной эскалации.

Однако, как отмечает авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "КБ Антонов" Константин Криволап, практика показывает, что если агрессора не остановить жесткими мерами, он продолжит свои действия.

По его словам, наступит момент, когда Трамп поймет, что больше невозможно прикрываться "мягкими" формулировками или пытаться договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным - нужны конкретные шаги.

"Когда именно наступит это время, я вам не скажу, потому что предсказать поведение Трампа невозможно. Здесь следует ориентироваться на действия американской администрации. А эти действия сейчас не в пользу Украины: задержки в поставках вооружения, в частности "Патриотов", ракет и прочего. Это не очень хорошо для Украины", - сказал Криволап.

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские правительства оказали давление на Дональда Трампа, призывая его усилить санкции против России. В ответ президент США сместил акценты и он призвал прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины на импорт из Китая и Индии. По данным The Wall Street Journal, дипломаты подтверждают, что на этой неделе обсуждение нового пакета санкций ЕС против России отложили, чтобы найти варианты его усиления.

После телефонного разговора с Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении активизировать совместные действия для повышения экономического давления на Россию.

В то же время в ЕС перенесли рассмотрение 19-го пакета санкций против РФ. Документ, который планировали представить 17 сентября, сообщает Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

