ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций: у Зеленского назвали причину

Виталий Кирсанов
16 сентября 2025, 15:03
Решение связано с давлением президента США Дональда Трампа.
ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций

Кратко:

  • 19 пакет санкций должен был быть представлен 16 сентября, но был отложен
  • Санкционный пакет ЕС против России будет объявлен позже

Евросоюз перенес обсуждение 19 пакета санкций против России. Документ, который должны были представить 17 сентября, исчез из повестки заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата Евросоюза.

Отмечается, что решение связано с давлением президента США Дональда Трампа, который требует от европейских стран прекратить закупки российской нефти. Основными её покупателями в ЕС остаются Венгрия и Словакия.

По мнению некоторых экспертов, давление Трампа может быть связано не столько с желанием усилить давление на Москву, сколько с экономическими интересами США, в частности, стремлением увеличить продажу американской нефти и газа в Европе. Когда именно представят новый пакет, пока неизвестно.

В свою очередь, советник – уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подтвердил, что 19 пакет санкций должен был быть представлен во вторник, 16 сентября, но был отложен. Об этом он написал в Facebook.

"Действительно, 19 пакет санкций задержали – должен был быть представлен сегодня. Продолжаются консультации (внутренние и с партнерами) по включению еще некоторых положений, или по исключению некоторых положений. То есть, может стать как лучше, так и хуже. Верим в лучшее, как и в то, что 19 будет представлен не позднее, чем на следующей неделе", – написал он.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что новый санкционный пакет ЕС против России будет объявлен позже, поскольку европейцы пытаются согласовать единый подход с G7.

По данным европейского дипломата, это связано с требованием президента США Дональда Трампа усилить европейские меры как условие для продвижения американских санкций.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Сенатора-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности Конгресса принять очень жесткие санкции против России. Такое заявление прозвучало после вторжения российских дронов в Польшу. Кроме того, Грэм поддержал инициативу Трампа о 100% пошлинах против Китая и Индию за покупку российской нефти. Меры должны заставить Россию закончить войну против Украины.

Тем временем президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет вводить новые санкции против России, поскольку часть европейских государств не соглашается выполнить его ключевые условия.

Ранее президент Владимир Зеленский ранее призвал союзников вводить санкции против всех компаний, которые поставляют России компоненты для вооружений.

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов
