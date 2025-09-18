Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Когда ожидать потепления и действительно ли Украину накроет снег в сентябре, рассказала Главреду Наталья Птуха.

Украину накроет потепление - прогноз погоды на сентябрь / Коллаж Главред

Погода в Украине в середине сентября удивила украинцев. Резкое похолодание и дожди накрыли почти всю страну. Недавно синоптики сообщили, что Украину в сентябре могут накрыть еще заморозки и мокрый снег.

В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда ожидать потепления, действительно ли Украину накроют заморозки, и будет ли "бабье лето".

Украину накрыло похолодание. Сколько оно еще продлится? И возможно ли потепление?

Потепление будет. Сейчас через территорию Украины, над Левобережьем, еще проходит атмосферный фронт. И, соответственно, он создает кратковременные дожди разной интенсивности. Но уже завтра, 19 сентября, в поле повышенного атмосферного давления будет находиться большинство территорий Украины, что приведет к незначительному колебанию температуры.

Осадков уже завтра мы не ожидаем, лишь ночью по юго-восточной части страны. Над Черным морем сейчас образуется локальный циклон, и можно ожидать более свежий ветер на юго-востоке.

Днем в западных областях может быть слабый дождик. А вот воздух, поступающий с северо-запада, уже будет прохладным. И только на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях днем будет несколько теплее.

Какой ожидать температуры?

Но если смотреть дальше, температура будет уже немножко повышаться, потому что завтра, 19 сентября, с юго-запада на территорию Украины начнет влиять поле повышенного атмосферного давления, антициклон.

В большинстве областей Украины будет без осадков, ждем солнечные прояснения в дневные часы. Поэтому и температура немножко повысится.

Ночью 19 сентября будет прохладно, от +6 до +11 градусов.

Какими будут выходные в Украине?

В выходные ночью уже будет +10 +15, то есть будет ощущаться повышение температуры, а днем в субботу +20 +27 градусов.

В воскресенье вообще ожидаем +24 +29 градусов.

То есть выходные будут достаточно комфортными, приятными и солнечными.

Какой погоды ожидать в начале следующей недели?

Если забегать немножко вперед, начиная с 22-23 сентября, осадков не ожидается. Температура ночью +11 + 17, днем может быть от +24 до +30 градусов

На востоке страны даже местами до +32. То есть ожидается несколько настоящих летних дней.

Сегодня появилась информация, что Украину ожидают заморозки в 20-х числах сентября и вроде бы даже мокрый снег. А что вы думаете относительно такого сообщения?

Смотрите, неофициальные синоптики, они, конечно, ни за что ответственности не несут и могут говорить все что угодно. Однако с такой заблаговременностью, больше чем пять суток, говорить о том, будут осадки или нет, мы не можем.

Конечно, мы видим, что с 25-го числа будет меняться синоптическая ситуация. Антициклон будет терять свои позиции, действительно будет поступление холодного воздуха из северных широт. Какой оно будет интенсивности, сейчас говорить нет смысла. Да, будет снижение температуры, ожидается осенний характер погоды.

Но где там будут те осадки, и какой фазы, официально мы пока что указывать не можем. Потому что все может измениться. Мы несем ответственность за то, что мы говорим, а не делаем заявления ради хайпа.

Стоит ли нам ждать бабьего лета в Украине?

Можно сказать, что с 20-го по 24-е сентября будет бабье лето. Официальной такой терминологии у синоптиков нет, но вот в народе прижилось, и всем очень хочется его слышать.

Однако у нас еще не наступила даже метеорологическая осень. По сути, мы еще в метеорологическом лете. Потому что метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней суток подряд держится в пределах +15 и не поднимается выше.

По метеостанциям Украины сейчас несколько выше показатели или близкие к этим отметкам метеорологической осени.

Также видим, что в ближайшие выходные наоборот будет пик повышения температурных показателей. Впрочем, сентябрь - это уже переходный месяц, он может быть контрастным. Но после 25-го сентября ожидается перестройка синоптических процессов, а уже с приближением этих дат будем уточнять, чего именно от них ожидать.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

