Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра Купянска

Кратко:
- В Купянске поврежден газопровод, а ряд территорий затоплен
- ВСУ проводят контрдиверсионные мероприятия
На Купянском направлении боевая обстановка остается напряженной. Купянск является стратегической целью для российских оккупантов, которые накапливают силы вблизи Радьковки и Голубовки. Поврежден газопровод, а ряд территорий затоплен. Об этом сообщает 10 армейский корпус ВСУ.
Попытки переправ через реку Оскол на лодках в основном завершаются для оккупантов неудачей. Эти операции сводят на нет украинская артиллерия, минометы и FPV-дроны. Враг действует малыми группами пехоты, часто в гражданской одежде, что является очередным нарушением законов войны.
ВСУ проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают противника в лесах, дачных массивах и на окраинах города. Пленные свидетельствуют о хаотичной организации боевых действий у россиян.
"Несмотря на пропаганду и "цветные карты", то, что враг называет контролируемым - зона боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия динамичны - распространять утверждения об их "полном контроле" - преждевременно", - говорится в сообщении.
В городе до сих пор есть местные жители, и это мешает украинским защитникам вести боевые действия, пояснил представитель 10 АК ВСУ. На видео, обнародованном военными, видим развалившиеся дома в Купянске, взорванные машины, поваленные столбы.
Что известно о боях в Купянске - мнение военного
Как писал Главред, россияне не способны полностью оккупировать Купянск в краткосрочной перспективе. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Громадського радіо". Он добавил, что работы по обороне города ведутся напряженно и усиленно.
"По моему убеждению, в краткосрочной перспективе враг не имеет возможности оккупировать в полной мере Купянск", - сказал командир.
По его словам, диверсионно-разведывательные группы выполняют две задачи, первая из которых - политическая. Россияне маскируются под гражданских, пробираются к узнаваемым локациям в Купянске, разворачивают российский флаг и дают возможность дрону снять кадры для создания фейкового впечатления якобы контроля города.
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытались проникнуть в Купянск через газотранспортную трубу, однако украинские силы обороны снова нанесли по ней удар. Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что бои в городе остаются чрезвычайно тяжелыми.
На Покровском направлении Донецкой области боевые действия продолжаются уже более года. Ситуация осложняется тем, что российская армия постепенно ослабляет ВСУ, установив контроль над всеми путями снабжения и создав "зону уничтожения" с помощью дронов, пишет Sky News.
В то же время информация о якобы продвижении войск РФ к центру Купянска не соответствует действительности. Это опроверг представитель ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский.
