Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

Виталий Кирсанов
19 сентября 2025, 00:06
По мнение президента США, ускорит окончание войны понижение цен на российскую нефть.
Си Цзиньпин дал Путину дедлайн по Украине, считает Трамп
Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Дональд Трамп:

  • Я очень разочарован Путиным
  • Отношения между Путиным и Зеленским ужасны
  • Я был недоволен ЕС, когда увидел, что они покупают нефть в РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение странами Европы пошлин против Китая может побудить официальный Пекин давить на Россию для завершения войны против Украины. Об этом он заявил в интервью Fox News на борту Air Force One, передает Clash Report.

"Если бы они (страны Европы, - ред.) ввели санкции или пошлины против Китая, я думаю, что война закончилась бы, потому что Китай является крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что у них есть и другие рычаги влияния на Россию. Если Европа сделает что-то в отношении Китая, я думаю, Китай, вероятно, заставит (Россию, - ред.) закончить войну. Но опять же, нельзя, чтобы Европа покупала нефть у России, а потом я бы сердился на Китай, потому что они покупают нефть у России", - отметил Трамп.

видео дня

Он также вновь отметил, что разочарован Путиным.

"Скажу вам, я очень разочарован им. Я урегулировал семь войн, которые, как многие говорили, не подлежали урегулированию... Я не буду вас утомлять длинным перечнем, но это были войны, которые было очень трудно решить. Даже Конго и Африка, Руанда, которые длились много-много лет, почти 10 миллионов человек погибли, решены, я все сделал! А то, что я считал самым легким, - это была Россия и Украина, - из-за моих отношений с президентом Путиным. Поэтому я разочарован", - отметил он.

Отношения между Путиным и Зеленским ужасны, уверен Трамп.

"Они действительно не любят друг друга. Я хочу использовать это слово, а не более сильное, но это действительно так. Они ненавидят друг друга. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, мы найдем решение", - сказал Трамп.

Кроме того, по мнение президента США, ускорит окончание войны понижение цен на российскую нефть.

"Я был недоволен Европейским Союзом или, скажем, НАТО, когда увидел, что они покупают нефть в России. Я имею в виду, что я должен быть на стороне Соединенных Штатов. И, как вы знаете, я занял жесткую позицию в отношении Индии, потому что они покупали нефть. И в конце концов, если цены на нефть упадут или если Россия не будет продавать нефть, то не будет другого выбора, как договориться", - сказал Трамп.

Американский президент также прокомментировал атаку российских дронов на Польшу.

"Знаете, я просто не могу комментировать, была ли это ошибка или нет. Они не должны были там быть, давайте будем честными. Но, вероятно, они были выведены из строя... Лучший способ атаковать беспилотник - это вывести его из строя. И они падают повсюду. Так что давайте надеяться, что это было именно так. Я имею в виду, что хотел бы думать о лучшем. Но я очень разочарован этим", - резюмировал Трамп.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть WTI 2000-2025 гг / инфографика: Главред

Прогноз относительно завершения войны

Полковник ВСУ и военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что боевые действия могут закончиться либо в конце 2025 года, либо в 2026-м.

"Сейчас идет война на истощение. Ее окончание будет обусловлено не политическими договоренностями, не характером боевых действий или ситуацией на фронте (если только не будет обвала фронта одной из сторон) - война закончится тогда, когда одна из сторон признает свое поражение. 2026 год, на мой взгляд, является самым перспективным периодом в этом плане", - заявил Жданов в разговоре с Главредом.

Эксперт подчеркнул, что усиление экономического давления на Россию могло бы ускорить завершение конфликта.

"Если сегодня отключить Россию от SWIFT и прекратить заводить туда валюту, допустим, за те же энергоносители, российская финансовая система, а вслед за ней и российская экономика схлопнутся в течение нескольких месяцев. Усиление санкций просто ускорило бы процесс", - отмечает Жданов.

По мнению эксперта, завершение войны зависит не только от боевых действий, но и от экономического давления на агрессора, что может изменить расклад сил в конфликте.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом он не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Ранее издание The Telegraph писало со ссылкой на европейские источники, что Киев якобы готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Зеленский готов поднимать вопрос украинских территорий, но сделать это он может исключительно во время личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

