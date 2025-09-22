'Я скучал по тебе': Трамп впервые после конфликта 'засветился' вместе с Маском

Эксперт по чтению по губам расшифровал разговор между президентом США и миллиардером.

Трамп и Маск встретились после длительной вражды / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

На поминальной службе по Чарли Кирку президент США встретился с Илоном Маском

После ссоры в мае Маск и Трамп впервые коротко пообщались после ссоры в мае

Эксперт по чтению по губам расшифровал разговор

В воскресенье, 21 сентября, на стадионе "Стейт Фарм" в Аризоне состоялась поминальная служба по консервативному активисту Чарли Кирку. Событие собрало десятки тысяч участников, среди которых оказались и две знаковые фигуры американской политики и бизнеса - Илон Маск и президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания Маск и Трамп коротко обменялись словами и пожали друг другу руки, после чего Маск пересел на другое место. Последний раз их вместе видели 30 мая во время пресс-конференции в Овальном кабинете, посвященной отставке Маска с должности в DOGE. Тогда между ними произошла публичная ссора.

Церемония включала выступления нескольких членов администрации Трампа, в том числе Джей Ди Вэнса, а также других известных консервативных лидеров. Стадион, рассчитанный на 60 тысяч мест, был полностью заполнен, а еще больше людей наблюдали за событием извне через большой экран.

По информации Daily Mail, эксперт по чтению по губам смог расшифровать короткий разговор между Трампом и Маском. Президент США обратился к бизнесмену такими словами: "Как дела? Илон, я слышал, ты хотел пообщаться... Давай попробуем найти способ наладить ситуацию".

Маск кивнул в ответ. Напоследок Трамп пожал ему руку и добавил: "Я скучал по тебе".

Маск предлагал создать свою партию

Миллиардер Илон Маск недавно заговорил о возможности создания третьей политической партии в США, которая могла бы конкурировать как с республиканцами, так и с демократами. Реалистичность этого шага в интервью Главреду оценил дипломат, руководитель Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Это, по моему мнению, может быть очень чувствительным ударом по Трампу и, в принципе, по Республиканской партии. Потому что это партия, которая будет, так сказать, пастись на том же самом поле, на котором пасется Республиканская партия", - отметил дипломат.

Огрызко подчеркнул, что в случае реализации этой идеи основные потери понесет Республиканская партия, а масштабы этих потерь пока трудно предсказать.

Убийство Чарли Кирка и покушение на Трампа - что известно

Напомним, 10 сентября известный консервативный активист и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк получил смертельное ранение в шею во время мероприятия в Университете Юта-Вэлли. После инцидента полиция обнаружила винтовку, которой, вероятно, воспользовался стрелок.

Впоследствии подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка задержали. Президент США Дональд Трамп сообщил, что идентифицировать стрелка было сложно, однако его выдал отец. По данным NYP, вероятным убийцей является 22-летний Тайлер Робинсон из Юты.

Как сообщал Главред, 14 июля 2024 года в Пенсильвании во время митинга Дональда Трампа прозвучали выстрелы. Трамп упал, после чего охранники быстро подбежали и вывели его со сцены. На правом ухе политика была заметна кровь.

