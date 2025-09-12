Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка 'сдал' отец - что известно о задержанном

Президент США рассказал, что отец подозреваемого помог следствию.

https://glavred.info/world/tramp-zayavil-chto-ubiycu-charli-kirka-sdal-otec-kem-okazalsya-zaderzhannyy-10697534.html Ссылка скопирована

Трамп заявил, что убийца Чарли Кирка задержан / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org, скриншот с YouTube

Главное:

Предполагаемый убийца Чарли Кирка задержан

Подозреваемого сдали близкие к нему люди

Убийцей считают 22-летнего Тайлера Робинсона из Юты

Подозреваемого в убийстве правого активиста Чарли Кирка задержали. Он находится под стражей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет CNN.

"Я считаю с большой уверенностью, что мы задержали его. Все сработали прекрасно... Так что, да, я думаю, что сейчас мы в прекрасном положении - он под стражей", - сказал американский лидер. видео дня

Идентифицировать стрелка было чрезвычайно сложно из-за низкого качества имеющегося фото. Однако, как отметил Трампа, кто-то "очень близкий к нему сдал его". По его словам, подозреваемого нашли благодаря цепи людей.

"Это был министр, и министр обратился к другу - кстати, министру, который работает в правоохранительной сфере, а его хороший друг - высокопоставленный маршал США, и они взялись за дело, а затем к делу присоединился отец", - пояснил Трамп.

Президент США добавил, что информатором выступил "человек веры, священнослужитель", который помог идентифицировать подозреваемого. Отец задержанного сотрудничал со следователями. В то же время Трамп отказался раскрывать, знал ли отец о возможном преступлении сына.

Что известно о предполагаемом убийце

По данным четырех источников, знакомых с делом, задержан один человек, которого сейчас допрашивают в связи с убийством Чарли Кирка. Два источника CNN добавили, что мужчина, который находится под стражей, признался отцу в совершенном преступлении, после чего отец сообщил об этом правоохранителям.

Президент США уточнил, что получил лишь краткую информацию по делу перед интервью и заявил: "Меня всегда могут исправить, но я просто говорю вам то, что слышу".

Убийцей активиста Чарли Кирка считают 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона, пишет газета NYP со ссылкой на источники.

"Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь. То, что он сделал - Чарли Кирк был лучшим человеком, и он этого не заслуживал", - подчеркнул Трамп.

Ход расследования

Бывший помощник директора ФБР по уголовным расследованиям Крис Свекер заявил, что после установления личности подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка чиновники сосредоточатся на построении обвинения. Он добавил, что в настоящее время проводится ряд расследований, направленных на построение обвинения.

"Они будут собирать доказательства с любых устройств, которые у него есть. Они все это проверят", - сказал Свекер.

По его словам, следователи также будут проводить обыски по ордеру в доме подозреваемого, тщательно фиксируя все доказательства для дальнейшего судебного процесса.

Убийство Чарли Кирка и покушение на Трампа - новости по теме

Напомним, 10 сентября известный консервативный активист и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк получил смертельное ранение в шею во время мероприятия в Университете Юта-Вэлли в США. После инцидента полиция нашла винтовку, которую, вероятно, использовал стрелок, а также следы пальцев и отпечатки обуви.

Как сообщал Главред, 14 июля 2024 года в Пенсильвании во время митинга Дональда Трампа прозвучали выстрелы. Трамп упал, после чего охранники быстро подбежали и вывели его со сцены. На правом ухе политика была заметна кровь. Уходя со сцены, он поднял кулак и что-то выкрикнул толпе, после чего его посадили в автомобиль и эвакуировали.

Политический аналитик Александр Кочетков отметил, что покушение вряд ли было инсценированным, ведь риск для жизни Трампа и его сторонников был слишком высоким.

Читайте также:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред