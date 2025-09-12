Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка 'сдал' отец - что известно о задержанном

Главное:
- Предполагаемый убийца Чарли Кирка задержан
- Подозреваемого сдали близкие к нему люди
- Убийцей считают 22-летнего Тайлера Робинсона из Юты
Подозреваемого в убийстве правого активиста Чарли Кирка задержали. Он находится под стражей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет CNN.
"Я считаю с большой уверенностью, что мы задержали его. Все сработали прекрасно... Так что, да, я думаю, что сейчас мы в прекрасном положении - он под стражей", - сказал американский лидер.видео дня
Идентифицировать стрелка было чрезвычайно сложно из-за низкого качества имеющегося фото. Однако, как отметил Трампа, кто-то "очень близкий к нему сдал его". По его словам, подозреваемого нашли благодаря цепи людей.
"Это был министр, и министр обратился к другу - кстати, министру, который работает в правоохранительной сфере, а его хороший друг - высокопоставленный маршал США, и они взялись за дело, а затем к делу присоединился отец", - пояснил Трамп.
Президент США добавил, что информатором выступил "человек веры, священнослужитель", который помог идентифицировать подозреваемого. Отец задержанного сотрудничал со следователями. В то же время Трамп отказался раскрывать, знал ли отец о возможном преступлении сына.
Что известно о предполагаемом убийце
По данным четырех источников, знакомых с делом, задержан один человек, которого сейчас допрашивают в связи с убийством Чарли Кирка. Два источника CNN добавили, что мужчина, который находится под стражей, признался отцу в совершенном преступлении, после чего отец сообщил об этом правоохранителям.
Президент США уточнил, что получил лишь краткую информацию по делу перед интервью и заявил: "Меня всегда могут исправить, но я просто говорю вам то, что слышу".
Убийцей активиста Чарли Кирка считают 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона, пишет газета NYP со ссылкой на источники.
"Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь. То, что он сделал - Чарли Кирк был лучшим человеком, и он этого не заслуживал", - подчеркнул Трамп.
Ход расследования
Бывший помощник директора ФБР по уголовным расследованиям Крис Свекер заявил, что после установления личности подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка чиновники сосредоточатся на построении обвинения. Он добавил, что в настоящее время проводится ряд расследований, направленных на построение обвинения.
"Они будут собирать доказательства с любых устройств, которые у него есть. Они все это проверят", - сказал Свекер.
По его словам, следователи также будут проводить обыски по ордеру в доме подозреваемого, тщательно фиксируя все доказательства для дальнейшего судебного процесса.
Убийство Чарли Кирка и покушение на Трампа - новости по теме
Напомним, 10 сентября известный консервативный активист и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк получил смертельное ранение в шею во время мероприятия в Университете Юта-Вэлли в США. После инцидента полиция нашла винтовку, которую, вероятно, использовал стрелок, а также следы пальцев и отпечатки обуви.
Как сообщал Главред, 14 июля 2024 года в Пенсильвании во время митинга Дональда Трампа прозвучали выстрелы. Трамп упал, после чего охранники быстро подбежали и вывели его со сцены. На правом ухе политика была заметна кровь. Уходя со сцены, он поднял кулак и что-то выкрикнул толпе, после чего его посадили в автомобиль и эвакуировали.
Политический аналитик Александр Кочетков отметил, что покушение вряд ли было инсценированным, ведь риск для жизни Трампа и его сторонников был слишком высоким.
Читайте также:
- Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе
- "Он должен понять": в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ
- "Это не ошибка": Сикорский в Киеве жестко ответил на слова Трампа
Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред