Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка "сдал" отец - что известно о задержанном

Руслана Заклинская
12 сентября 2025, 16:29
Президент США рассказал, что отец подозреваемого помог следствию.
Главное:

  • Предполагаемый убийца Чарли Кирка задержан
  • Подозреваемого сдали близкие к нему люди
  • Убийцей считают 22-летнего Тайлера Робинсона из Юты

Подозреваемого в убийстве правого активиста Чарли Кирка задержали. Он находится под стражей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет CNN.

"Я считаю с большой уверенностью, что мы задержали его. Все сработали прекрасно... Так что, да, я думаю, что сейчас мы в прекрасном положении - он под стражей", - сказал американский лидер.

Идентифицировать стрелка было чрезвычайно сложно из-за низкого качества имеющегося фото. Однако, как отметил Трампа, кто-то "очень близкий к нему сдал его". По его словам, подозреваемого нашли благодаря цепи людей.

"Это был министр, и министр обратился к другу - кстати, министру, который работает в правоохранительной сфере, а его хороший друг - высокопоставленный маршал США, и они взялись за дело, а затем к делу присоединился отец", - пояснил Трамп.

Президент США добавил, что информатором выступил "человек веры, священнослужитель", который помог идентифицировать подозреваемого. Отец задержанного сотрудничал со следователями. В то же время Трамп отказался раскрывать, знал ли отец о возможном преступлении сына.

Что известно о предполагаемом убийце

По данным четырех источников, знакомых с делом, задержан один человек, которого сейчас допрашивают в связи с убийством Чарли Кирка. Два источника CNN добавили, что мужчина, который находится под стражей, признался отцу в совершенном преступлении, после чего отец сообщил об этом правоохранителям.

Президент США уточнил, что получил лишь краткую информацию по делу перед интервью и заявил: "Меня всегда могут исправить, но я просто говорю вам то, что слышу".

Убийцей активиста Чарли Кирка считают 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона, пишет газета NYP со ссылкой на источники.

"Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь. То, что он сделал - Чарли Кирк был лучшим человеком, и он этого не заслуживал", - подчеркнул Трамп.

Ход расследования

Бывший помощник директора ФБР по уголовным расследованиям Крис Свекер заявил, что после установления личности подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка чиновники сосредоточатся на построении обвинения. Он добавил, что в настоящее время проводится ряд расследований, направленных на построение обвинения.

"Они будут собирать доказательства с любых устройств, которые у него есть. Они все это проверят", - сказал Свекер.

По его словам, следователи также будут проводить обыски по ордеру в доме подозреваемого, тщательно фиксируя все доказательства для дальнейшего судебного процесса.

Убийство Чарли Кирка и покушение на Трампа - новости по теме

Напомним, 10 сентября известный консервативный активист и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк получил смертельное ранение в шею во время мероприятия в Университете Юта-Вэлли в США. После инцидента полиция нашла винтовку, которую, вероятно, использовал стрелок, а также следы пальцев и отпечатки обуви.

Как сообщал Главред, 14 июля 2024 года в Пенсильвании во время митинга Дональда Трампа прозвучали выстрелы. Трамп упал, после чего охранники быстро подбежали и вывели его со сцены. На правом ухе политика была заметна кровь. Уходя со сцены, он поднял кулак и что-то выкрикнул толпе, после чего его посадили в автомобиль и эвакуировали.

Политический аналитик Александр Кочетков отметил, что покушение вряд ли было инсценированным, ведь риск для жизни Трампа и его сторонников был слишком высоким.

Трамп заявил, что убийцу Чарли Кирка "сдал" отец - что известно о задержанном

