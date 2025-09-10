Укр
В США подстрелили соратника Трампа, который выступал против помощи Украине - что известно

Юрий Берендий
10 сентября 2025, 22:10
Известный консервативный активист и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время мероприятия в Юте, США.
  • В США произошло покушение на известного активиста и соратника Трампа
  • Вэнс и Трамп призвали молиться за его жизнь
  • По предварительным данным снайпер задержан

Известный правый активист, сторонник и соратник действующего президента США Дональда Трампа, исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил ранение в шею во время мероприятия в Юте, США. Об этом сообщает Guardian.

В соцсетях распространяют видео, где виден момент нападения во время выступления Кирка под палаткой на территории Университета Юта-Вэлли, куда он прибыл в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным отделением TPUSA. На другой записи зафиксировано, как студенты убегают после звуков выстрелов.

Некоторые СМИ сообщали о его гибели, однако FOX News уточняет, что соратника Дональда Трампа госпитализировали с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, правоохранители задержали снайпера, который стрелял в Кирка. Активист и блогер находится в критическом состоянии из-за ранения в шею.

Сенатор от штата Юта Майк Ли написал в X, что внимательно следит за ситуацией и призвал присоединиться к его молитве за Кирка и студентов.

Полиция Университета Юта-Вэлли подтвердила Guardian факт стрельбы на территории кампуса.

"Помолитесь за Чарли Кирка, действительно хорошего парня и молодого отца", - призвал в заметке в X вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Президент США Дональд Трамп также призвал молиться за Кирка.

"Замечательный парень от начала до конца. Благослови его Боже", - президент США отреагировал на покушение в собственной соцсети Truth Social.

CNN отмечает, что Чарли Кирк является одним из самых известных сторонников Дональда Трампа и влиятельных консервативных медийных деятелей в США. По словам директора агентства Каша Пателя, ФБР сейчас отслеживает ситуацию, связанную с инцидентом в Университете Юта-Вэлли.

"Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми, кого это коснулось. Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает текущие мероприятия и расследование", - написал Патель в заметке на X.

Чарли Кирк и Трамп

Чарли Кирк, будучи активным сторонником Дональда Трампа, распространял его утверждения о якобы фальсификации выборов 2020 года в пользу Джо Байдена, а его организация, по данным СМИ, сотрудничала со штабом Трампа во время избирательной кампании 2024 года.

По информации CNN, Кирк и его движение Turning Point USA сыграли важную роль в победе Трампа на выборах, и сам президент признал его вклад в мобилизацию молодого электората. Еще во время первой каденции Кирк установил близкие связи с Трампом и его семьей, а в мае появился в Овальном кабинете, где присутствовал на церемонии присяги судьи Жанин Пирро.

"Я выиграл у молодых людей с перевесом в 37%. Ни один республиканец никогда не выигрывал, а я выиграл с перевесом в 37%. И Чарли Кирк скажет вам, что TikTok помог, но Чарли Кирк также помог", - сказал Трамп.

Накануне инаугурации Трамп публично отметил Кирка и его команду, назвав их "армией молодых людей".

Скандальные заявления Чарли Кирка относительно Украины и войны

Чарли Кирк неоднократно высказывался против масштабной поддержки Украины со стороны США, считая, что средства должны оставаться внутри страны.

"Мне не нравится идея отправлять оружие в Украину... в дальнейшем финансировать вооруженный конфликт против России... это не наша борьба, не наш конфликт", - говорил он.

В своих шоу и публикациях он резко критикует администрацию Джо Байдена за помощь Киеву, называя это "втягиванием Америки в чужую войну".

Он также называл войну в Украине "бесконечной войной", считая ее непобедимой, и обвиняет украинское правительство в коррупции.

"Война в Украине - это бесконечная война... Украина никогда не победит Россию - независимо от того, сколько денег или оружия мы им предоставим... "глубоко коррумпирована"... "мы не имеем представления, куда идут деньги и кто их разворовывает", - утверждал Кирк.

Наконец, комментируя Крым, Кирк заявлял, что "Крым невозможно вернуть, точка... его никогда не следовало отдавать... Никто серьезно не отрицает, что Крым хочет быть в составе России", добавляя, что конфликт в Украине становится "неразрешимым".

Политик убежден, что события в Украине не являются ключевым вопросом для рядовых американцев, а Соединенные Штаты должны сосредоточиться на собственных проблемах. Его позиция совпадает с частью республиканцев, которые придерживаются изоляционистских взглядов и призывают сократить финансовую и военную помощь Украине.

Полгода назад Кирк заявил, что война выгодна украинскому политическому классу, а в своих выступлениях ставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, называл восточные регионы Украины "исторически российскими", распространял утверждение о существовании в Украине американских биолабораторий и настаивал, что защита южной границы США важнее украинской. По его мнению, именно Зеленский сейчас блокирует возможность заключения потенциального мирного соглашения.

Покушение на политиков в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июля 2024 года в Пенсильвании во время митинга экс-президента США Дональда Трампа прозвучали выстрелы. Политик упал, после чего охранники быстро подбежали к нему и вывели со сцены. На правом ухе Трампа была заметна кровь. Уходя со сцены, он поднял кулак и выкрикнул что-то в ответ толпе, после чего его посадили в автомобиль и эвакуировали.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что покушение на кандидата от республиканцев вряд ли было инсценированным, ведь риск для жизни самого Трампа и его сторонников был слишком велик.

Как сообщает New York Post со ссылкой на источники, нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

