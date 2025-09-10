Залетали не только 'Герберы': Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

Президент рассказал, что обломки российских беспилотников нашли во многих селах и городках Польши.

Зеленский провел разговор с Дональдом Туском / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Кроме российских "Гербер", в Польшу также залетали иранские "Шахеды"

Почти два десятка БпЛА попали в Польшу

Со стороны Украины залетели меньше половины, остальные - из Беларуси

Польша проинформировала Украину о последствиях и обстоятельствах залета российских БпЛА. Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "Шахеды", найдены во многих польских городках и селах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Главной темой обсуждений стали новые атаки российских беспилотников на территорию Украины, которые этой ночью также залетели в воздушное пространство Польши.

"Инциденты с одним-двумя российскими дронами были и раньше в странах восточного фланга НАТО, в частности несколько недель назад в Румынии. Но на этот раз значительно большее количество российских дронов, значительно большая наглость - дроны залетали с территории не только Украины, но и Беларуси. И мы все одинаково понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть соответствующая реакция", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что Дональд Туск проинформировал его о последствиях атаки российских дронов, которые уже удалось установить. По его словам, обломки БпЛА обнаружили во многих городах и селах. В Польшу залетели не только российские "Герберы", но и "Шахеды".

Зеленский также добавил, что украинские военные с ночи собирают всю имеющуюся информацию и передают ее партнерам. В вечернем видеообращении глава государства заявил, что почти два десятка дронов проникли в Польшу. В то же время со стороны Украины россияне завели меньше половины от общего числа БпЛА.

"Причин такого вызывающего поведения России несколько, и всем они совершенно очевидны. Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем", - подчеркнул президент.

БпЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Особое внимание Зеленский уделил увеличению финансирования для производства дронов-перехватчиков, которые уже продемонстрировали высокую эффективность в противодействии атакам. Отдельно Зеленский сообщил, что предложил Польше украинскую помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов.

"К сожалению, по состоянию на сейчас Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, - реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Пределы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений", - подчеркнул он.

Для чего Россия атаковала Польшу

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду отметил, что нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши является сознательной провокацией со стороны страны-агрессора. По его словам, Москва стремилась запугать не только поляков, но и европейцев в целом. Он подчеркнул, что реакция на военно-политическом уровне была правильной, поскольку дроны были сбиты.

"Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему заплатили союзники", - подчеркнул он.

Удар российских дронов по Польше - последние новости

Атака России против Украины впервые задела территорию Польши. Несколько беспилотников пересекли границу страны. По информации Defense Express, Москва еще с июля готовила удары по Польше, используя польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих дронах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками "абсолютно безрассудным".

В то же время МВД Польши подтвердило, что на территории страны обнаружены обломки ракеты. По данным Sky News, это первый зафиксированный случай, когда российская ракета попала в польское воздушное пространство.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов по Польше, опубликовав в соцсети Truth Social короткое сообщение: "Началось!" Впоследствии стало известно, что Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши.

