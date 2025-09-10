Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

Руслана Заклинская
10 сентября 2025, 20:30
314
Президент рассказал, что обломки российских беспилотников нашли во многих селах и городках Польши.
Залетали не только 'Герберы': Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу
Зеленский провел разговор с Дональдом Туском / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Кроме российских "Гербер", в Польшу также залетали иранские "Шахеды"
  • Почти два десятка БпЛА попали в Польшу
  • Со стороны Украины залетели меньше половины, остальные - из Беларуси

Польша проинформировала Украину о последствиях и обстоятельствах залета российских БпЛА. Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "Шахеды", найдены во многих польских городках и селах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Главной темой обсуждений стали новые атаки российских беспилотников на территорию Украины, которые этой ночью также залетели в воздушное пространство Польши.

видео дня

"Инциденты с одним-двумя российскими дронами были и раньше в странах восточного фланга НАТО, в частности несколько недель назад в Румынии. Но на этот раз значительно большее количество российских дронов, значительно большая наглость - дроны залетали с территории не только Украины, но и Беларуси. И мы все одинаково понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть соответствующая реакция", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что Дональд Туск проинформировал его о последствиях атаки российских дронов, которые уже удалось установить. По его словам, обломки БпЛА обнаружили во многих городах и селах. В Польшу залетели не только российские "Герберы", но и "Шахеды".

Зеленский также добавил, что украинские военные с ночи собирают всю имеющуюся информацию и передают ее партнерам. В вечернем видеообращении глава государства заявил, что почти два десятка дронов проникли в Польшу. В то же время со стороны Украины россияне завели меньше половины от общего числа БпЛА.

"Причин такого вызывающего поведения России несколько, и всем они совершенно очевидны. Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем", - подчеркнул президент.

инфографика шахед, шахед, шахеды
БпЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Особое внимание Зеленский уделил увеличению финансирования для производства дронов-перехватчиков, которые уже продемонстрировали высокую эффективность в противодействии атакам. Отдельно Зеленский сообщил, что предложил Польше украинскую помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов.

"К сожалению, по состоянию на сейчас Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, - реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Пределы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений", - подчеркнул он.

Для чего Россия атаковала Польшу

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду отметил, что нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши является сознательной провокацией со стороны страны-агрессора. По его словам, Москва стремилась запугать не только поляков, но и европейцев в целом. Он подчеркнул, что реакция на военно-политическом уровне была правильной, поскольку дроны были сбиты.

"Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему заплатили союзники", - подчеркнул он.

Удар российских дронов по Польше - последние новости

Атака России против Украины впервые задела территорию Польши. Несколько беспилотников пересекли границу страны. По информации Defense Express, Москва еще с июля готовила удары по Польше, используя польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих дронах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками "абсолютно безрассудным".

В то же время МВД Польши подтвердило, что на территории страны обнаружены обломки ракеты. По данным Sky News, это первый зафиксированный случай, когда российская ракета попала в польское воздушное пространство.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов по Польше, опубликовав в соцсети Truth Social короткое сообщение: "Началось!" Впоследствии стало известно, что Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

БПЛА новости Польши Владимир Зеленский Польша атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

20:30Война
"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

20:24Мир
"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

20:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:46

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

21:29

Принц Гарри и король Чарльз воссоединились в Лондоне впервые за год

21:21

Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

21:08

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

21:05

Забытое правило: как правильно проезжать перекресток, если светофоры не работают

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
20:32

Головоломка для гениев: найти спрятанную лошадь за 10 секунд сможет не каждый

20:30

Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

20:24

"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

20:24

Российские говнодроны вылили на НАТО ведро помоевмнение

Реклама
20:19

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

20:08

Старый рецепт, который работает: как собрать семена томатов дома для лучшего урожая

20:01

"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

19:54

Какое авто нарушило: тест ПДД, который "ломает голову" самым опытным водителям

19:45

"Острая боль": Пугачева впервые заговорила о выезде из террористической России

19:11

Россия готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление удара

19:10

По налёту Shahed-136 на Польшу: что вытворила РФ?мнение

19:05

В Украине облегчили получение водительских прав одной категории - что изменилось

18:53

Самый опасный день: водителей Украины предупредили, когда не стоит садиться за руль

18:50

Настоящий магнит: ученые раскрыли, каких людей комары кусают чаще всего

18:27

Когда рождаются истинные нарциссы: какие даты рождения связаны с эгоизмом

Реклама
18:27

РФ бьет по ядерным объектам в Украине, с каждым днем рисков больше – NYT

18:23

Морковь пролежит до весны: понадобится только ящик и немного песка

18:23

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

17:56

Российские ракеты "Орешник" могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИВидео

17:31

Какие джинсы сейчас в моде: трендовые модели незаменимого элемента гардеробаВидео

17:30

"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

17:15

Трамп требует казнить "животное", которое убило 23-летнюю украинку

17:12

От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов

17:00

НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

16:53

Цены на доллар и евро изменились: появился курс валют на 11 сентября

16:51

У России возникли проблемы с запуском по Украине мощных ракет: в чем дело

16:49

Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года

16:41

"Не "Шахеды": раскрыто, какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность

16:39

"Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление

16:08

Память про Украину: принц Гарри вернулся с трогательным жестом поддержкиВидео

16:03

Проще не бывает: рецепт повидла на зиму с секретным ингредиентом

15:36

Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

15:27

Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

15:25

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

15:21

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

Реклама
15:20

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

15:15

По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

14:48

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

14:33

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

14:32

Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

14:27

После атаки дронов РФ на Польшу: Жорин предостерег о дальнейшей опасности

14:21

"Антироссийская шизофрения": в Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу

14:19

Только одна специя прогонит пауков из дома: что нужно насыпать по угламВидео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Тельцам - успех, Скорпионам - верность себе

13:32

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять