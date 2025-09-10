"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле месседж Путин послал НАТО

Эксперты предупреждают о постоянных угрозах провокаций со стороны российских войск.

Российские беспилотники пересекли границу Польши / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео, kremlin.ru

Читайте в материале:

Какие цели преследовала РФ, направляя дроны именно на Польшу

Как НАТО отреагировало и что это означает для Европейской безопасности

Почему инцидент рассматривают как тест для систем раннего предупреждения

В ночь на 10 сентября несколько российских беспилотников пересекли воздушное пространство Польши. По данным экспертов, это могло быть тестированием противовоздушной обороны НАТО. Financial Times отмечает, что сбивание дронов является первым случаем прямого взаимодействия Альянса и России с начала полномасштабного вторжения.

Последствия для безопасности Европы

Аналитики подчеркивают, что инцидент показал, насколько Европа не готова к массированным воздушным атакам, которые Россия осуществляет по Украине почти ежедневно. Это свидетельствует о масштабе инвестиций, необходимых для укрепления восточного фланга НАТО.

Оценки экспертов и репетиционный характер атак

"Это, очевидно, не было случайностью, учитывая количество дронов. Это была репетиция, чтобы проверить, насколько хороши наши системы раннего предупреждения и каково наше время реакции" - отметил Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе.

Представитель оборонной промышленности добавил: "Один дрон, как мы видели ранее, может быть ошибкой. Но 19 дронов - это не ошибка."

По его словам, большинство идентифицированных беспилотников были типа "Гербера", которые оккупанты используют как приманки для ПВО или для разведки. Польские чиновники подозревают, что во время полета ударных дронов на Львов приманки намеренно направили в Польшу, чтобы обойти украинскую ПВО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил: "Это учит нас, что мы находимся под постоянной угрозой провокаций со стороны российских вооруженных сил."

Шахед / Инфографика: Главред

Запасы и производство российских дронов

По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у российских войск накоплены дроны трех типов - Shahed-136, Гербер и Пародия.

По его словам, сейчас Россия имеет более 2800 единиц боекомплекта этих беспилотников. Кроме того, ежедневно российская оборонная промышленность производит примерно по 100 дронов Shahed и 100 Герберов, что свидетельствует о значительном потенциале для дальнейших атак.

Российские дроны в Польше - что известно

Как сообщал Главред, во время воздушного налета на Украину в ночь на 10 сентября Россия атаковала Польшу. Из-за нарушения воздушного пространства ряд воеводств Польши объявил об ускоренном вызове резервистов в Силы территориальной обороны.

В то же время МВД Польши подтвердило, что на территории страны обнаружены обломки ракеты. По данным Sky News, это первый зафиксированный случай, когда российская ракета попала в польское воздушное пространство.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов по Польше, опубликовав в соцсети Truth Social короткое сообщение: "Началось!" Впоследствии стало известно, что Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

