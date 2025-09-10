У России возникли проблемы с запуском по Украине мощных ракет: в чем дело

Что сказал Коваленко:
- Россия испытывает острый дефицит пусковых установок
- Враг не может запускать все "Калибры" или Х-101, которые производит
У страны-агрессора России существенно исчерпаны ресурсы пусковых установок и носителей, которые она применяет для атак на Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
В то же время производство ракет у врага более-менее стабильное и РФ даже удается накапливать, например, "Калибры" и ракеты Х-101. На это есть веская причина.
Какие ракеты чаще применяет враг
Из-за того, что к вышеуказанным ракетам у врага не хватает установок, россиянам приходится хранить их избыток, а взамен чаще запускать по Украине баллистическое вооружение.
"Сколько сделали за месяц, столько и применили, поэтому иногда они обращаются за помощью к Северной Корее по поставкам КN-23", - отметил Коваленко.
Какая главная проблема россиян
Обозреватель пояснил, что говорить о дефиците ракет, или ограничении возможностей их производства сейчас не стоит. Ведь значительно проблемнее для россиян отрасль производства пусковых установок для авиационных и морских ударов.
Производство ракет и дронов в России - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия существенно увеличивает производство беспилотников. Речь идет о FPV-дронах с оптоволоконными кабелями, которые враг использует для воздушного подавления на поле боя в Украине.
Ранее СМИ писали, что Россия продолжает наращивать производство ракет и беспилотников, что позволяет ей создавать запасы и усиливать давление на украинскую систему ПВО, которая и без того работает на пределе.
Накануне авиационный специалист Богдан Долинце заявил, что Российская Федерация существенно увеличивает производство ударных беспилотников, и уже в ближайшее время может достичь возможности запускать до тысячи дронов по Украине в течение одной ночи.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
