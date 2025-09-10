Укр
РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

Виталий Кирсанов
10 сентября 2025, 15:21
Дональд Трамп "не видел никаких причин" экономически изолировать Россию "кроме продолжения конфликта", сказал Вэнс.
РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории
/ Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр Википедия

Что сказал Джей Ди Вэнс:

  • Украинцы хотят получить гарантии безопасности
  • Трамп может стремиться к более тесным связям с РФ, если война закончится

США достигли значительного прогресса, определив два ключевых вопроса в контексте потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью на канале One America News. По его словам, один из вопросов - территориальный.

"Россияне хотят примерно 6 000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Это то, чего хотят русские", - отметил он.

С другой стороны, по его словам, находятся украинцы с желанием получить гарантии безопасности.

"Потому что им нужна уверенность, что если они заключат сделку, русские не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя больше. Вопрос в том, пойдут ли русские и украинцы через эту дверь мира, которую открыл президент. Мы продолжаем усердно работать над этим", - подчеркнул Вэнс.

На вопрос о России и Украине Вэнс сказал, что президент США Дональд Трамп "не видел никаких причин" экономически изолировать Россию "кроме продолжения конфликта". И добавил, что американский лидер может стремиться к более тесным экономическим связям с Россией, если война в Украине закончится.

"Нравится вам Россия или нет, соглашаетесь с их аргументами по конфликту или нет, простой факт: у них много нефти, много газа, много минеральных ресурсов", - отметил Вэнс.

Давление Трампа на РФ: мнение эксперта

Во время общения с прессой бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность начала экономического давления на страну-агрессора — Россию, если та не прекратит войну против Украины.

Однако, как отметил глава Центра общественной аналитики "Вежа" и руководитель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок, на практике Трамп вряд ли решится на такие действия. По мнению эксперта, это заявление больше похоже на политическое заявление, нежели на реальный план.

Переговоры о гарантиях для Украины - новости по теме

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Другие новости:

