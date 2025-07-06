"Будет супервесело": Илон Маск готовится к первому съезду своей партии

Кратко:
- Миллиардер спросил у американцев совета, когда и где съезд провести
- У Трампа предположили, что руководство компаний Маска не в восторге от его политамбиций
Сооснователь Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск, который накануне заявил о создании собственной партии, анонсировал ее первый съезд.
В своей заметке в соцсети Х миллиардер спросил у американцев совета, когда и где этот съезд стоит провести. Также он пообещал, что "будет супервесело".
"Когда и где нам следует провести первый съезд Американской партии? Это будет супервесело!" - написал он.
Между тем, появилась реакция администрации США на создание Маском новой партии. В частности, министр финансов Скотт Бессент, комментируя это событие, отметил, что у Маск нет такой поддержки, как идеи, с которыми он ранее ассоциировался.
"Принципы DOGE (Департамент эффективности правительства США, которым ранее руководил Маск, - ред.) были очень популярны. Если посмотреть на опрос, Илон таким не был. Думаю, советы директоров хотели бы, чтобы оно сосредоточилось на бизнесе, а не на политике", - сказал Бессент в эфире CNN.
Также он предположил, что руководство компаний Маска не в восторге от его политических амбиций.
Отношения Маска с Трампом - новости по теме
Напомним, Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении Дональда Трампа после выборов, что вызвало недовольство у давних соратников президента. Маск, по словам источников, вел себя как "сопрезидент", активно участвовал в звонках и встречах, иногда игнорируя интересы Трампа.
Также в марте Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге Пентагона по Китаю, однако мероприятие было отменено по указанию президента США Дональда Трампа. По данным Axios, Трамп был возмущен приглашением Маска из-за его тесных бизнес-связей с Китаем и заявил: "Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он туда не поедет".
Как сообщал Главред, Илон Маск исчез из публичного пространства, хотя еще недавно активно фигурировал в медиа, соцсетях и политических кругах. По данным Politico, о нем перестали упоминать и Дональд Трамп, и Белый дом. Это может быть связано с тем, что рейтинг Маска ниже рейтинга Трампа, и его упоминание вредит Республиканской партии. Некоторые республиканцы прямо заявили: "С ним покончено, люди его ненавидят".
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