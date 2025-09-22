Укр
Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФ

Анна Косик
22 сентября 2025, 10:16
Спасательная операция в результате ночного удара оккупантов продолжается.
последствия атаки РФ 22 сентября
Что известно о последствиях ночных ударов РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области, ГСЧС Харьковской области

Что сообщил Зеленский:

  • В Запорожье продолжается разбор завалов
  • Ночью оккупанты атаковали сразу 7 областей Украины
  • Мировые лидеры должны сильно давить на РФ

В ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами, а также сбросила авиабомбы на Запорожье. Как сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, в городе продолжаются спасательные работы и разбор завалов.

"Управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре, по обычным домам. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

  Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА, ГосЧС
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА, ГосЧС
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА, ГосЧС
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА, ГосЧС
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА, ГосЧС
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА, ГосЧС
  • Удар по Запорожью 22 сентября 2025
    Удар по Запорожью 22 сентября 2025 Фото: Запорожская ОВА, ГосЧС

Что известно о последствиях атаки дронов

Под ударами дронов ночью были и Донецкая, Днепровская, Сумская, Киевская, Харьковская и Херсонская области. Зеленский утверждает, что враг выпустил более 140 беспилотников, часть из которых "Шахеды".

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

"В Сумах повредили предприятие, производящее хлеб, школу и детский сад. Один человек ранен. Также есть разрушения обычной школы в Малотарановке в Донецкой области. Всюду, где нужно, на местах работают наши службы", - добавил президент.

Какой реакции от мира ожидает Украина

Зеленский напомнил, что сейчас начинает работу Генеральная Ассамблея ООН. Мировые лидеры собираются в Нью-Йорке в то время как Россия в четвертый раз сопровождает это событие убийствами украинцев.

"Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова. Европа, США, страны "семерки" и "двадцатки" - все, кто имеет реальное влияние на Россию. Сильные санкции, сильное политическое давление, ответственность России за войну - все это нужно. Все это будет", - подытожил он.

Что известно об угрозе нового обстрела Украины

Главред писал, что по данным мониторинговых ресурсов, Россия готовит новый массированный воздушный удар по Украине в ближайшее время. Об этом свидетельствует характерная активность на частотах стратегической авиации армии РФ.

"Есть признаки, указывающие на подготовку РФ к нанесению ракетного удара в ближайшее время: отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации ВКС РФ на боевой частоте", – предупреждают украинцев.

Атака на Украину 22 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 22 сентября российская армия направила на город по меньшей мере пять авиабомб. Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль, есть жертвы.

Этой ночью Киевщина также была под ударом БПЛА. Армия РФ атаковала мирные населенные пункты области. Последствия вражеской атаки зафиксированы в четырех районах.

Российские беспилотники атаковали и Сумы. В городе прогремели три взрыва. Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение, вспыхнул пожар. Ранения получил мужчина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Владимир Зеленский авиабомба новости Украины атака дронов
