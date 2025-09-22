Киевщина была под ударом БПЛА: пожары в четырех районах, есть раненый

Кратко:
- Ночью 22 сентября Киевская область подверглась атаке дронов-камикадзе
- Последствия зафиксированы в четырёх районах
- Пострадал мужчина 1993 года рождения — он получил осколочное ранение плеча
В ночь на 22 сентября Киевщина была под ударом БПЛА. Армия РФ атаковала мирные населенные пункты области. Последствия вражеской атаки зафиксированы в четырех районах.
Как сообщили в Киевской ОВА, в Бориспольском районе в результате атаки произошло возгорание трехэтажного жилого дома. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе пострадавший. Мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена в больнице. В госпитализации не нуждается", - уточнил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки.
В Фастовском районе загорелся частный дом.
В Обуховском районе в результате обломки сбитого дрона упали на многоэтажный незаселенный дом.
"На месте происшествия работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий вражеской атаки на мирные населенные пункты области", - добавили в ОВА.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб.
Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль.
По состоянию на 06:39 известно, что в Запорожье в результате атаки РФ два человека погибли, двое - ранены.
Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В городе прогремели три взрыва. Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение, вспыхнул произошел пожар. Ранения получил мужчина.
