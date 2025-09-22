Укр
Киевщина была под ударом БПЛА: пожары в четырех районах, есть раненый

Анна Ярославская
22 сентября 2025, 07:30
На месте происшествия работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий.
Атака дронов на Киевщину
После атаки дронов последствия фиксируются в четрыех районах Киевщины / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Кратко:

  • Ночью 22 сентября Киевская область подверглась атаке дронов-камикадзе
  • Последствия зафиксированы в четырёх районах
  • Пострадал мужчина 1993 года рождения — он получил осколочное ранение плеча

В ночь на 22 сентября Киевщина была под ударом БПЛА. Армия РФ атаковала мирные населенные пункты области. Последствия вражеской атаки зафиксированы в четырех районах.

Как сообщили в Киевской ОВА, в Бориспольском районе в результате атаки произошло возгорание трехэтажного жилого дома. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе пострадавший. Мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена ​​в больнице. В госпитализации не нуждается", - уточнил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки.

В Фастовском районе загорелся частный дом.

В Обуховском районе в результате обломки сбитого дрона упали на многоэтажный незаселенный дом.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

"На месте происшествия работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий вражеской атаки на мирные населенные пункты области", - добавили в ОВА.

  • Удар РФ по Киевской области 22 сентября
    Удар РФ по Киевской области 22 сентября Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб.

Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль.

По состоянию на 06:39 известно, что в Запорожье в результате атаки РФ два человека погибли, двое - ранены.

Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В городе прогремели три взрыва. Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение, вспыхнул произошел пожар. Ранения получил мужчина.

