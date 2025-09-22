В Сумах прогремели три взрыва, РФ ударила "шахедами": что известно о последствиях

Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение. Ранен охранник.

В 09:00 в Сумах будет развёрнут штаб по ликвидации последствий ЧС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Сумы "шахедами"

Прогремели три взрыва

В результате атак вспыхнули пожары

Пострадал охранник предприятия, ему оказана помощь

Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В городе прогремели три взрыва. Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение, вспыхнул произошел пожар. Ранения получил мужчина.

"Три взрыва, которые вы слышали в городе, – это прилеты вражеских шахедов по городу. Два удара пришлись по промышленным объектам, еще один — по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы", - сообщил и.о. городского главы Сум Артем Кобзарь.

Есть один раненый человек, ему оказывается необходимая помощь.

Шахеды - основные характеристики / Инфографика: Главред

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что в результате трех попаданий в Ковпаковском районе города вспыхнули пожары.

"Предварительно три попадания БПЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Есть возгорания в результате обстрелов. Проводится обследование территории. Последствия уточняются", - написал он в Telegram.

По его словам, одно попадание пришлось по предприятию – ранен охранник. Еще два удара – по учебному заведению.

В рядом расположенных многоэтажках выбито около 300 окон.

В 09:00 будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как писал Главред, со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб.

Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль.

По состоянию на 06:39 известно, что в Запорожье в результате атаки РФ два человека погибли, двое - ранены.

Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Нужно ли отключать мобильную связь во время дроновых атак: ответ военного

Отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости. Об этом заявил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

По его словам, на данный момент "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные прекращают, блокируя сим-карты врага.

"То есть сейчас нет нужды делать что-либо с мобильной связью в масштабах страны. Еще раз — сейчас нет реальной необходимости что-либо отключать", — отметил он.

При этом, по мнению Бескрестнова, мы должны быть готовы к любым сценариям.

