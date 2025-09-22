В Сумах прогремели три взрыва, РФ ударила "шахедами": что известно о последствиях

Кратко:
- РФ атаковала Сумы "шахедами"
- Прогремели три взрыва
- В результате атак вспыхнули пожары
- Пострадал охранник предприятия, ему оказана помощь
Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В городе прогремели три взрыва. Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение, вспыхнул произошел пожар. Ранения получил мужчина.
"Три взрыва, которые вы слышали в городе, – это прилеты вражеских шахедов по городу. Два удара пришлись по промышленным объектам, еще один — по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы", - сообщил и.о. городского главы Сум Артем Кобзарь.
Есть один раненый человек, ему оказывается необходимая помощь.
Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что в результате трех попаданий в Ковпаковском районе города вспыхнули пожары.
"Предварительно три попадания БПЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Есть возгорания в результате обстрелов. Проводится обследование территории. Последствия уточняются", - написал он в Telegram.
По его словам, одно попадание пришлось по предприятию – ранен охранник. Еще два удара – по учебному заведению.
В рядом расположенных многоэтажках выбито около 300 окон.
В 09:00 будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Смотрите видео - Кобзарь рассказал о "прилетах" в Сумах:
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб.
Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль.
По состоянию на 06:39 известно, что в Запорожье в результате атаки РФ два человека погибли, двое - ранены.
Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Нужно ли отключать мобильную связь во время дроновых атак: ответ военного
Отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости. Об этом заявил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.
По его словам, на данный момент "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные прекращают, блокируя сим-карты врага.
"То есть сейчас нет нужды делать что-либо с мобильной связью в масштабах страны. Еще раз — сейчас нет реальной необходимости что-либо отключать", — отметил он.
При этом, по мнению Бескрестнова, мы должны быть готовы к любым сценариям.
Другие новости:
- После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон
- Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали
- "Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред