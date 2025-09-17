Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак: ответ военного

Проблема с дронами решается блокировкой сим-карт врага. Но нужно быть готовыми к любым сценариям.

https://glavred.info/ukraine/est-li-smysl-v-otklyuchenii-mobilnoy-svyazi-vo-vremya-dronovyh-atak-otvet-voennogo-10698755.html Ссылка скопирована

Отключение связи не поможет против дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, pixabay.com

Кратко:

"Шахеды" не управляются через мобильную связь

Координаты, которые россияне пытаются передавать, блокируются военными

Массовых отключений связи в стране не требуется

Отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости. Об этом заявил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

"Ежемесячно поднимается тема вокруг отключения мобильной связи или услуги передачи данных как средство борьбы с врага БПЛА", - написал он в Telegram.

видео дня

По словам военного, на данный момент "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные прекращают, блокируя сим-карты врага.

"То есть сейчас нет нужды делать что-либо с мобильной связью в масштабах страны. Еще раз — сейчас нет реальной необходимости что-либо отключать", — отметил он.

При этом, по мнению Бескрестнова, мы должны быть готовы к любым сценариям.

"Наш противник технически грамотен и коварен. Будет проблема — будем действовать", — добавил он.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Во время тревог могут выключать мобильную сеть - что известно

СМИ писали со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, что в Украине могут выключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушной тревоги.

"Смысл в таких мерах (отключение мобильной сети - ред.) есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV", - отметил источник.

РФ строит "империю дронов": мнение аналитиков

Как пишет американская газета The New York Times, удары ВС РФ по Украине становятся мощнее и сложнее. Сейчас страна-агрессор РФ производит около 30 тысяч Шахедов в год, а к 2026 году показатель может удвоиться.

Москва буквально мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи по производству беспилотников". Качественное увеличение производства тактических беспилотников для передовой происходит благодаря привлечению региональных правительств, заводов и даже школьников. России также помогли союзнические отношения с Ираном и Китаем - страны постоянно обмениваются технологиями и комплектующими.

"Прежде всего, беспилотники сеют ужас, перенося войну в далекие от линии фронта города ночью. Это практически лишает украинцев возможности спать во время масштабных атак. Цель — деморализовать людей и подорвать их волю к борьбе", — объяснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине. От электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта области на территории Александровской СТГ.

Также армия РФ атаковала железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживается из-за вражеской атаки.

16 сентября в результате российских ударов по Харьковской области пострадали двое мужчин, также разрушен дом, есть и другие повреждения.

Кроме того, 16 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по логистическому центру компании Эпицентр в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар,

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред