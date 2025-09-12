В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

Коротко:
- Во время тревог могут выключать мобильную сеть
- Это будет зависеть от конкретной ситуации и условий
- В частности, дронам с камерой нужна высокоскоростная передача данных
В Украине могут выключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушной тревоги. Об этом сообщил источник в Генштабе ВСУ, передает Суспільне.
Отмечается, что несмотря на то, что сейчас хватает мер, которые противодействуют применению Россией украинской мобильной сети для навигации дронов, в будущем эта ситуация может измениться.
"Смысл в таких мерах (отключение мобильной сети - ред.) есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV", - отметил источник.
В Генштабе также добавили, что все зависит от вида дрона, который использует армия РФ.
"БпЛА без камеры не нужна большая скорость интернета, чтобы передавать данные, а дронам с камерой - нужна высокоскоростная передача данных, поэтому именно для них есть смысл применять ограничения мобильной связи", - подчеркнул источник в Генштабе.
Может ли возрасти масштаб атак РФ
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне могут выйти на показатель в не менее 1000 дронов в сутки.
"Я думаю, что при соответствующей подготовке в течение суток россияне могут запустить 1000 аппаратов смешанного типа. Но если говорить о ежедневных атаках такого масштаба - это невозможно", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, утром в пятницу, 12 сентября, в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Известно, что вспыхнул пожар в нежилом помещении.
В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия также атаковала дронами Сумы. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В городе вспыхнул пожар, есть разрушения.
Кроме того, в ночь на 10 сентября российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновой удар по Украине. Под ударом находились Житомир, Винница, Львов, Луцк, отдельные районы Ивано-Франковской и Львовской областей.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
