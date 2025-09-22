"Панцирь" ударил по своим: в Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом

В Славянске-на-Кубани ночью прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на атаку дронов.

В России ракета ПВО попала в жилой дом / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/astrapress

Кратко:

Дроны атаковали Краснодарский край РФ

В Славянске-на-Кубани повреждены крыши, фасады, выбиты окна

Разгонный блок от ракеты попал в жилой дом

В ночь на 22 сентября в РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали Краснодарский край.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани.

"Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах.Также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы", — сообщил региональный оперштаб.

Также Astra пишет, что разгонный блок от российской ракеты ракетного комплекса "Панцирь-С1" попал в жилой дом в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

Местные СМИ утверждают, что на фото якобы запечатлен украинский "дрон-ракета".

Разгонный блок от ракеты / Фото: Astra

Также сообщается, что в станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции

"Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", — сообщил оперштаб региона.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атака на оккупированный Крым - последение новости

Как писал Главред, 21 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По данным российских пропагандистских ресурсов, повреждения получили санаторий "Форос" и здание школы в одном из населенных пунктов, а в районе Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотника вспыхнула сухая трава.

Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил потери среди людей:

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, а информация о погибших уточняется", - заявил Аксенов.

Ранее спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

