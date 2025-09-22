"Панцирь" ударил по своим: в Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом

Кратко:
- Дроны атаковали Краснодарский край РФ
- В Славянске-на-Кубани повреждены крыши, фасады, выбиты окна
- Разгонный блок от ракеты попал в жилой дом
В ночь на 22 сентября в РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали Краснодарский край.
Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани.
"Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах.Также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промзоне. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы", — сообщил региональный оперштаб.
Также Astra пишет, что разгонный блок от российской ракеты ракетного комплекса "Панцирь-С1" попал в жилой дом в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.
Местные СМИ утверждают, что на фото якобы запечатлен украинский "дрон-ракета".
Также сообщается, что в станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции
"Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", — сообщил оперштаб региона.
Атака на оккупированный Крым - последение новости
Как писал Главред, 21 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.
По данным российских пропагандистских ресурсов, повреждения получили санаторий "Форос" и здание школы в одном из населенных пунктов, а в районе Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотника вспыхнула сухая трава.
Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил потери среди людей:
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, а информация о погибших уточняется", - заявил Аксенов.
Ранее спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.
Другие новости:
- РФ сбросила на Запорожье не менее пяти авиабомб: вспыхнули пожары, есть жертвы
- В Сумах прогремели три взрыва, РФ ударила "шахедами": что известно о последствиях
- Киевщина была под ударом БПЛА: пожары в четырех районах, есть раненый
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред