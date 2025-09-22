"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

Дроны атаковали Крым и ударили по "Форосу" и правительственным объектам, вызвав пожар.

https://glavred.info/war/bavovna-dlya-elity-v-krymu-okkupanty-zhaluyutsya-na-prilet-po-sanatoriyu-foros-10700099.html Ссылка скопирована

Российские СМИ сообщили об ударе по элитной даче ФСБ в Форосе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

В Крыму прогремели взрывы, атаки по "Форосу" и школе

Аксенов: около 15 пострадавших, есть погибшие

Во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 21 сентября, прогремели мощные взрывы. Российские СМИ сообщают о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам.

По данным пропагандистских ресурсов, повреждения получили санаторий "Форос" и здание школы в одном из населенных пунктов, а в районе Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотника вспыхнула сухая трава.

видео дня

Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил потери среди людей:

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, а информация о погибших уточняется", - заявил Аксенов.

Он также отметил, что на месте работают профильные службы и оказывается необходимая помощь.

РосСМИ утверждают, что атака могла быть направлена на элитную дачу ФСБ в Форосе, где якобы неоднократно отдыхал Владимир Путин. Мониторинговые каналы, в свою очередь, сообщают о "поражении правительственного здания" в Крыму.

Также российские источники пишут, что ресторан в санатории "Форос" в момент атаки был закрыт на спецобслуживание, вероятно для "важных гостей". По их данным, удар по нему произошел примерно в 19:30 по московскому времени.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Напомним, что в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников. По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред