"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

- В Крыму прогремели взрывы, атаки по "Форосу" и школе
- Аксенов: около 15 пострадавших, есть погибшие
Во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 21 сентября, прогремели мощные взрывы. Российские СМИ сообщают о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам.
По данным пропагандистских ресурсов, повреждения получили санаторий "Форос" и здание школы в одном из населенных пунктов, а в районе Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотника вспыхнула сухая трава.
Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил потери среди людей:
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, а информация о погибших уточняется", - заявил Аксенов.
Он также отметил, что на месте работают профильные службы и оказывается необходимая помощь.
РосСМИ утверждают, что атака могла быть направлена на элитную дачу ФСБ в Форосе, где якобы неоднократно отдыхал Владимир Путин. Мониторинговые каналы, в свою очередь, сообщают о "поражении правительственного здания" в Крыму.
Также российские источники пишут, что ресторан в санатории "Форос" в момент атаки был закрыт на спецобслуживание, вероятно для "важных гостей". По их данным, удар по нему произошел примерно в 19:30 по московскому времени.
Атаки по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.
Напомним, что в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.
В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников. По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
