"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

Руслан Иваненко
22 сентября 2025, 00:23
Дроны атаковали Крым и ударили по "Форосу" и правительственным объектам, вызвав пожар.
Российские СМИ сообщили об ударе по элитной даче ФСБ в Форосе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

  • В Крыму прогремели взрывы, атаки по "Форосу" и школе
  • Аксенов: около 15 пострадавших, есть погибшие

Во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 21 сентября, прогремели мощные взрывы. Российские СМИ сообщают о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам.

По данным пропагандистских ресурсов, повреждения получили санаторий "Форос" и здание школы в одном из населенных пунктов, а в районе Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотника вспыхнула сухая трава.

Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил потери среди людей:

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, а информация о погибших уточняется", - заявил Аксенов.

Он также отметил, что на месте работают профильные службы и оказывается необходимая помощь.

РосСМИ утверждают, что атака могла быть направлена на элитную дачу ФСБ в Форосе, где якобы неоднократно отдыхал Владимир Путин. Мониторинговые каналы, в свою очередь, сообщают о "поражении правительственного здания" в Крыму.

Также российские источники пишут, что ресторан в санатории "Форос" в момент атаки был закрыт на спецобслуживание, вероятно для "важных гостей". По их данным, удар по нему произошел примерно в 19:30 по московскому времени.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Напомним, что в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников. По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

война в Украине новости Крыма
