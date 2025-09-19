Новая стратегия защиты от "Шахедов": Шмыгаль рассказал о масштабном плане

Коротко:
- Украина готовит 1000 дронов-перехватчиков в сутки для обороны
- Мощности России сейчас - около 800 дронов в сутки
Украина в ближайшее время сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от российских атак, заявил министр обороны Денис Шмыгаль, сообщает Суспільне. Эту информацию он озвучил на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.
Потребность в наращивании собственных мощностей
По словам Шмыгаля, сейчас Россия применяет около 800 дронов в сутки, поэтому Украине необходимо нарастить собственные мощности:
"Этот уровень будет достигнут. Я не могу говорить, какой на сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован", - отметил министр.
Он также заверил, что производство дронов не является проблемой, а сложность заключается в создании наземных комплексов управления, радаров и других элементов с применением искусственного интеллекта для наведения:
"Это большой комплекс, и его имплементация занимает немного времени. Но мы уверенно, согласно графику, движемся к этой цели".
Экспертная оценка
Россия наращивает производство беспилотников типа "Шахед", сообщают западные СМИ, утверждая, что оккупанты якобы могут изготавливать до 1000 дронов в день и планируют еще увеличить объемы в 2026 году. Однако, как пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, эти данные часто воспринимают некорректно.
По его словам, на Западе боевые "Шахеды" иногда путают с более дешевыми дронами-"обманками", которых Россия производит значительно больше.
"Россия могла нарастить свои дроновые мощности, но до производства тысячи боевых "Шахедов" в день оккупанты еще не дошли", - отметил Коваленко.
Он добавил, что если производство дронов и в дальнейшем будет расти, это может представлять угрозу, но Украина тоже наращивает собственные мощности.
"На все есть противодействие. Мы производим достаточное количество дронов, поэтому потенциальная активность противника компенсируется нашими оборонительными мерами", - подчеркнул эксперт.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет два стратегических плана - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.
Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский сказал, что война России против Украины может закончиться уже до конца текущего 2025 года. Есть реальные шансы, что боевые действия прекратятся в пределах 107 дней.
Кроме того, президент Владимир Зеленский говорил, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
