Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявления

Президент отметил, что Украина готовится к дипломатическим встречам и предложениям от партнеров.

https://glavred.info/politics/budet-napryazhennaya-nedelya-zelenskiy-sdelal-novye-zayavleniya-10700090.html Ссылка скопирована

Зеленский анонсировал напряженную неделю / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 37 отдельная бригада морской пехоты

Украина готовится к напряженной неделе. Ожидается много дипломатических встреч и предложений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

От партнеров ожидаются предложения, которые будут реально приближать окончание войны.

"Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН - различные мероприятия, встречи. Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран, со всех частей мира - со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи - уже завтра. Планируем также на неделе и встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, - саммит действительно глобальный по этому поводу. Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия - без силы мир не будет царить", - сказал президент.

видео дня

Санкции против РФ

Президент поблагодарил Евросоюз за согласование 19-го пакета санкций против РФ, осталось только утвердить его.

"На этих неделях были санкции других стран: от Японии и Австралии до Британии. Давление на российский нефтяной флот, на российскую торговлю энергоресурсами. Давление на все российские схемы обхода санкций, в том числе через криптовалюту. Спасибо Европе за это давление. Уверен: должен быть ход Соединенных Штатов. Путин должен верить, что Соединенным Штатам не все равно и что сильные шаги будут", - подчеркнул президент.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Вечернее обращение Зеленского / Фото: скриншот

Военная помощь Украине

Украина начала покупку американского оружия за европейские средства по программе PURL. Речь идет о ракетах для систем Patriot и HIMARS.

"В октябре рассчитываем еще дополнительно наполнить эту программу. Есть также первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия - современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов. Безопасность морских путей - это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты. Готовим и новые долгосрочные шаги для финансовой устойчивости Украины, и это касается прежде всего российских активов. Надо, чтобы российские активы больше работали на защиту от российской агрессии и на восстановление нашей страны. Будем и по этому поводу говорить с партнерами", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Украинские военные проводят контрнаступательную операцию в районе Доброполья и Покровска.

"Я хочу поблагодарить всех воинов, хочу поблагодарить каждое подразделение за результаты и действительно сильную защиту нашего государства, нашей независимости. Следующая неделя должна сделать еще сильнее и наши дипломатические позиции, и нашу армию - обязательно. Слава Украине", - подытожил президент.

Что происходит на фронте - последние новости

В последнее время российская армия, как отмечал Главред, пытается продвинуться к областному центру. Для этого оккупанты активно используют авиацию и тяжелую артиллерию, полностью разрушая украинские позиции и населенные пункты.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" рассказал, что возле Купянска российские военные пытались незаметно проникнуть в город через газопровод. Украинские силы обороны нанесли повторный удар по этому объекту.

Аналитики Института изучения войны считают, что заявление Путина о 700 тысячах военных на фронте является частью его стратегии. Таким образом он пытается показать свое численное превосходство над ВСУ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред