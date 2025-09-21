Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявления

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2025, 22:52
373
Президент отметил, что Украина готовится к дипломатическим встречам и предложениям от партнеров.
Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявления
Зеленский анонсировал напряженную неделю / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 37 отдельная бригада морской пехоты

Украина готовится к напряженной неделе. Ожидается много дипломатических встреч и предложений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

От партнеров ожидаются предложения, которые будут реально приближать окончание войны.

"Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН - различные мероприятия, встречи. Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран, со всех частей мира - со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи - уже завтра. Планируем также на неделе и встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, - саммит действительно глобальный по этому поводу. Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия - без силы мир не будет царить", - сказал президент.

видео дня

Санкции против РФ

Президент поблагодарил Евросоюз за согласование 19-го пакета санкций против РФ, осталось только утвердить его.

"На этих неделях были санкции других стран: от Японии и Австралии до Британии. Давление на российский нефтяной флот, на российскую торговлю энергоресурсами. Давление на все российские схемы обхода санкций, в том числе через криптовалюту. Спасибо Европе за это давление. Уверен: должен быть ход Соединенных Штатов. Путин должен верить, что Соединенным Штатам не все равно и что сильные шаги будут", - подчеркнул президент.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Зеленский
Вечернее обращение Зеленского / Фото: скриншот

Военная помощь Украине

Украина начала покупку американского оружия за европейские средства по программе PURL. Речь идет о ракетах для систем Patriot и HIMARS.

"В октябре рассчитываем еще дополнительно наполнить эту программу. Есть также первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия - современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов. Безопасность морских путей - это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты. Готовим и новые долгосрочные шаги для финансовой устойчивости Украины, и это касается прежде всего российских активов. Надо, чтобы российские активы больше работали на защиту от российской агрессии и на восстановление нашей страны. Будем и по этому поводу говорить с партнерами", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Украинские военные проводят контрнаступательную операцию в районе Доброполья и Покровска.

"Я хочу поблагодарить всех воинов, хочу поблагодарить каждое подразделение за результаты и действительно сильную защиту нашего государства, нашей независимости. Следующая неделя должна сделать еще сильнее и наши дипломатические позиции, и нашу армию - обязательно. Слава Украине", - подытожил президент.

Что происходит на фронте - последние новости

В последнее время российская армия, как отмечал Главред, пытается продвинуться к областному центру. Для этого оккупанты активно используют авиацию и тяжелую артиллерию, полностью разрушая украинские позиции и населенные пункты.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" рассказал, что возле Купянска российские военные пытались незаметно проникнуть в город через газопровод. Украинские силы обороны нанесли повторный удар по этому объекту.

Аналитики Института изучения войны считают, что заявление Путина о 700 тысячах военных на фронте является частью его стратегии. Таким образом он пытается показать свое численное превосходство над ВСУ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский военная помощь вторжение России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

00:23Война
Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявления

Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявления

22:52Политика
Опять россияне: НАТО подняло истребители для перехвата неожиданного гостя

Опять россияне: НАТО подняло истребители для перехвата неожиданного гостя

20:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Последние новости

00:23

"Бавовна" для элиты: в Крыму оккупанты жалуются на прилет по санаторию "Форос"

21 сентября, воскресенье
23:08

Залеты РФ в НАТО: эксперт объяснил, к чему на самом деле готовится Кремль

22:52

Будет напряженная неделя: Зеленский сделал новые заявленияВидео

22:47

Максимальное удовольствие: что делает счастливым каждый знак зодиака

22:30

Все встало на паузу, кроме войнымнение

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
22:13

МИГи в Эстонии: как это будет влиять на нашу войну?мнение

22:12

Угроза стремительного подорожания евро: неожиданный прогноз по валютному курсу

22:06

Выдерживают любую зиму:топ-5 подержанных авто с "броней" против коррозии

21:27

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилищаВидео

Реклама
21:25

Арестович попался на фейковых сборах "на ВСУ": скандальные детали

20:55

Опять россияне: НАТО подняло истребители для перехвата неожиданного гостя

20:28

Почему кошки едят траву: ученые назвали странную причину

20:18

Toloka бьет из глубины: детали об умных подводных дронах с нейросетями и зарядом

19:51

Финал в Токио останавливали дважды: почему только одна украинка получила медаль

19:40

Украину накроет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:28

Как не разориться на отоплении: простой трюк для холодного сезонаВидео

18:56

Несовместимые предшественники: после каких культур озимый чеснок не следует сажатьВидео

18:44

В Украине нашли бесценные казацкие сокровища - где именно и что там былоВидео

18:26

Китай однозначно поддерживает РФ в войне: раскрыта главная причинаВидео

18:02

Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалацииВидео

Реклама
17:32

Проект "Куколка": инженеры показали "ковчег" для спасения человечества

17:30

Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

17:27

Начали кричать друг на друга - королевский прием Трампа закончился скандалом

17:11

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

16:22

НАТО может защитить несколько областей: прогноз бесполетной зоны над Украиной

16:08

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросеВидео

15:50

"Концерт закончился приколом": Дантес травмировался прямо на сцене

15:23

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холодеВидео

15:09

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

14:38

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:35

Самая сложная загадка на внимательность: где спрятаны два лица

14:20

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

Реклама
12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять