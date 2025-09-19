Укр
ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

Сергей Кущ
19 сентября 2025, 23:50
Продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.
Вы узнаете:

  • ВСУ освободили семь населенных пунктов
  • У врага большие потери

ВСУ в ходе операции на Добропольском направлении смогли освободить от оккупантов семь населенных пунктов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram сообщил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.

"Возобновлен контроль в семи населенных пунктах, зачищен от ДРГ противника - девять", - добавил Сырский.

По его словам, в общем во время операции удалось освободить 160 квадратных километров, еще 171 квадратный километр зачищен от вражеских диверсантов.

Сырский рассказал, что потери РФ за это время составляют 2456 человек, среди них бесповоротные - 1322. Также существенно пополнен обменный фонд.

При этом враг потерял 817 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее майор ВСУ предупреждал о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге. Также противник накапливает личный состав для наступления.

Как писал Главред, недавно Силы обороны блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.

В то же время военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил, что сейчас Купянск находится в полуокружении, а в окрестностях города продолжаются бои.

Мадяр отчитался об успехах СБС за 100 дней в должности командующего: количество уничтоженных врагов выросло в 4 раза

