ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

Продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

ВСУ освободили семь населенных пунктов

У врага большие потери

ВСУ в ходе операции на Добропольском направлении смогли освободить от оккупантов семь населенных пунктов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram сообщил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.

"Возобновлен контроль в семи населенных пунктах, зачищен от ДРГ противника - девять", - добавил Сырский.

По его словам, в общем во время операции удалось освободить 160 квадратных километров, еще 171 квадратный километр зачищен от вражеских диверсантов.

Сырский рассказал, что потери РФ за это время составляют 2456 человек, среди них бесповоротные - 1322. Также существенно пополнен обменный фонд.

При этом враг потерял 817 единиц вооружения и военной техники.

Александр Сырский / Главред - инфографика

